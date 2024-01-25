МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг удерживает рост, достигнутый накануне против евро и доллара США. Как сообщает Reuters, более позитивные, чем в континентальной Европе, данные по деловой активности в Великобритании, оказывают фунту поддержку. При этом трейдеры продолжают демонстрировать осторожность перед завершением позднее в четверг заседания Европейского центрального банка.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с небольшим повышением, по 1,2725, после роста на 0,3% в среду, после выхода составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) Великобритании, поднявшегося в январе до 52,5, самого высокого значения за семь месяцев.

Между тем предварительные PMI указали на продолжение (хоть и замедлившееся) спада деловой активности в еврозоне восьмой месяц подряд. Эти данные подтолкнули пару евро/фунт к новому внутридневному минимуму за четыре месяца 0,8536.

В четверг пара евро/фунт торговалась без изменений, по 0,8557.

"Импульс роста в Великобритании становится все сильнее, чему способствует устойчивое восстановление в сфере услуг, что отличает Великобританию от остальной Европы", — отмечается в аналитической записке Goldman Sachs.

Торги на валютных рынках проходили достаточно вяло в начале сессии перед ключевыми событиями четверга.

В 13.15 по Гринвичу будет объявлено решение по итогам заседания ЕЦБ. Хотя и ожидается, что центральный банк еврозоны оставит процентные ставки без изменений, трейдеры будут следить за выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции, а именно за тем, насколько решительно она будет опровергать предположения рынка о возможности понижения процентных ставок уже в апреле.

Последние недели фунт получает поддержку со стороны ожиданий того, что ЕЦБ и Федеральная резервная система начнут понижать стоимость заимствований раньше, чем Банк Англии.

В 13.30 по Гринвичу будет опубликована первая оценка данных по ВВП США в 4-м квартале. Срединный прогноз опрошенных Reuters экономистов предполагает, что американская экономика выросла на 2% в годовом исчислении при разбросе оценок от 0,8% до 2,8%. Эти данные помогут скорректировать ожидания, связанные с перспективой процентных ставок в США.