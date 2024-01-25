МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут, передает Reuters. Высокие экономические показатели за 4-й квартал подкрепили надежды на "мягкую посадку" экономики. Акции Tesla достигли минимума за восемь месяцев на предупреждении о резком замедлении роста продаж в этом году.

Согласно Министерству торговли, в 4-м квартале рост экономики США составил 3,3%, превысив ожидания, в свете высокого уровня потребительских расходов. При этом после активного повышения ставок ФРС звучали мрачные прогнозы рецессии в 2023 году.

"Превзошедший ожидания ВВП в некотором роде повышает шансы на мягкую посадку, — считает Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке. — Это просто подтверждает тот факт, что ФРС вряд ли начнет снижение ставок в ближайшие шесть месяцев".

Как показали данные, первичные заявки на пособия по безработице за неделю, истекшую 20 января, выросли до 214 000, тогда как ожидались на уровне 200 000.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 81,36 пункта, или 0,22%, до 37 887,75 пункта, S&P 500 вырос на 15,31 пункта, или 0,31%, до 4 883,86 пункта, Nasdaq Composite вырос на 49,29 пункта, или 0,32%, до 15 531,21 пункта.

Акции Tesla потеряли 9,2%. Компания может лишиться 50 млрд долларов рыночной стоимости. Акции сектора дискреционных потребительских товаров упали на 1,1%, став аутсайдером среди секторов S&P 500.

Акции производителей электромобилей Rivian Automotive и Lucid Group потеряли 4,1% и 7,3% соответственно.

"Теперь любые существенные попытки (Tesla) повысить продажи и выручку, видимо, будут предприниматься за счет сокращения операционной прибыли на фоне конкуренции с BYD в Китае — на одном из крупнейших ее рынков — и повышенной конкуренции в других регионах", — сказал главный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Предупреждение Tesla может усилить опасения насчет высоких оценок тяжеловесов рынка — так называемой "великолепной семерки", — которые с конца прошлого года были ключевыми драйверами ралли Уолл-стрит.

Индекс S&P 500 в среду четвертый раз подряд обновил исторический максимум закрытия сессии и третий раз менее чем за неделю достиг рекордного внутридневного максимума.

Однако в противовес оптимистичному настрою акции Humana падают на 11,7%. Компания, как и другие страховщики, сделала разочаровывающий прогноз годовой прибыли. Ее акции оказали давление на сектор здравоохранения S&P 500, которые просел на 0,5% и достиг недельного минимума.

Акции UnitedHealth, входящие в DJIA, снизились на 4,5%, а бумаги Cigna — на 2,8%.

Акции Boeing упали на 4,5%. Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило компании расширять производство узкофюзеляжных лайнеров 737 MAX.

Акции American Airlines взлетели на 7%. Перевозчик сделал в целом оптимистичный прогноз годовой прибыли.

Акции Southwest Airlines набрали 2,5%. Убыток компании в 4-м квартале был меньше, чем ожидалось.

Акции Comcast набрали 4,3%. Медиакомпания сообщила о квартальной выручке, превосходящей оценки. Акции IBM выросли на 10,6% на фоне превзошедшего оценки прогноза относительно роста годовой выручки.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 4,58 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,45 к 1.

В S&P зафиксирован 31 новый 52-недельных максимум и один новый минимум, а в составе Nasdaq — 54 максимума и 34 минимума.