МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Доходность американских гособлигаций в четверг снизилась после того, как данные указали на более сильный, чем ожидалось, рост ВВП за 4-й квартал 2023 года. Кроме того, один из отчетов показал, что темпы инфляции опустились ниже 2%-ного целевого уровня ФРС, сообщает Reuters.

Согласно опубликованным в четверг данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, валовой внутренний продукт в 4-м квартале вырос на 3,3% годовых. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост составит 2% годовых.

Кроме того, данные указали на ослабление инфляционного давления в 4-м квартале. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) поднялся лишь на 1,7% после роста на 2,6% в 3-м квартале.

Доходность 2-летних американских гособлигаций понизилась на 3,7 базисного пункта до 4,341%. Доходность 10-летних бондов опустилась на 4 б. п. до 4,138%.

Как отметил Стивен Риккьюто, старший экономист Mizuho Securities USA LLC по США, рынок отреагировал на признаки дальнейшего замедления инфляции.

"Все сосредоточены на инфляционной статистике. Участники рынка увидели этот показатель и теперь предполагают, что, возможно, доходность повысилась слишком сильно", — пояснил Риккьюто.

Замедление инфляции вызывает удивление, учитывая устойчивость экономики США. "Инфляция снижается на фоне очень и очень благоприятной ситуации в национальной экономике", — добавил Риккьюто.

Согласно инструменту FedWatch, трейдеры сегодня в 45,4% оценивают вероятность снижение ставки ФРС в марте, тогда как в среду оценивали такую возможность в 41,2%.

Как ожидается, на заседании на следующей неделе ФРС сохранит ставку в диапазоне 5,25%-5,50%.

Как отметил Риккьюто, поскольку рост экономики с коррекцией на сезонные факторы всегда ослабляется в 1-м квартале, пока неясно, когда экономика США замедлится достаточно, чтобы позволить ФРС снизить ставки. "ФРС определенно хочет понизить ставки", — добавил эксперт.

Доходность 30-летних гособлигаций США опустилась на 4,3 б. п. до 4,370%.

У кривой, сравнивающей облигации с 2-летним и 10-летним сроком погашения, инверсия составила 20,9 б. п. Перевернутая кривая наблюдается с июля 2022 года. При инверсии доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочной, и такая ситуация вызывает повышенное внимание инвесторов, поскольку с высокой долей вероятности предшествует рецессии.

Ожидания по инфляции, заложенные в 5-летних казначейских бумагах с защитой от инфляции (TIPS), на момент написания статьи составили 2,276%.

Ожидания по инфляции в 10-летних TIPS составили 2,288%.