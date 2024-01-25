МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США практически неизменны, тогда как ранее растеряли первоначальный прирост в размере более 5%. Как сообщает Reuters, перед этим вышли федеральные данные, показавшие, что на прошлой неделе сокращение запасов было существенным, но соответствовало прогнозам аналитиков.

Ранее в ходе торгов котировки росли на фоне прогнозов относительно того, что на следующей неделе будет наблюдаться более сильное снижение температуры и более высокий спрос в сфере теплоснабжения, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, объемы добычи восстанавливаются медленно после промерзания скважин и оборудования во время арктического циклона.

Температуры снизятся сильнее, чем ожидалось, но до начала февраля, согласно метеопрогнозам, все равно будут выше нормы.

Управление энергетической информации (EIA) указало, что за неделю, истекшую 19 января, произошло более значительное, чем обычно, сокращение запасов газа — на 326 млрд кубических футов газа, — ввиду сильных холодов на прошлой неделе. Из-за холодов суточный спрос на газ достиг рекордного максимума, а объемы добычи и производства СПГ опустились до годового минимума.

Сокращение было самым существенным с февраля 2021 года, когда энергетические компании во время сильных морозов забрали из хранилищ 338 млрд кубических футов газа, и с рекордного сокращения запасов в январе 2018 года на 359 млрд кубических футов.

Снижение запасов на прошлой неделе было близко по объемам к снижению на 321 млрд кубических футов, которые прогнозировали аналитики, согласно опросу Reuters. Для сравнения, на той же неделе прошлого года сокращение запасов составило 86 млрд кубических футов, а пятилетнее среднее значение (с 2019 по 2023 год) в этот период составляет 148 млрд кубических футов.

Февральские фьючерсы на газ на NYMEX на 15.40 по Гринвичу подешевели на 0,7 цента, или 0,3%, до 2,634 доллара за млн БТЕ.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в 48 континентальных штатах США за истекший период января сократилась до 103,0 млрд кубических футов в день против рекордного показателя декабря 108 млрд кубических футов в день.

Добыча в США, по предварительным оценкам, по сравнению с 17-25 января выросла на 13,7 млрд кубических футов и в среду достигла 104,2 млрд кубических футов. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение добычи 16 января на 17,2 млрд кубических футов до 90,5 млрд кубических футов в сравнении с 8-16 января. Причиной снижения было преимущественно промерзание скважин и другие неблагоприятные погодные эффекты.

Согласно метеопрогнозам, как минимум до 9 февраля температура в 48 континентальных штатах будет оставаться выше нормы.

В LSEG прогнозируют, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 144,7 млрд кубических футов в день на этой неделе до 125,5 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Текущий прогноз LSEG на неделю оказался выше вчерашней оценки.

Для сравнения, 16 января, во время арктического циклона, наблюдался рекордный суточный спрос в размере 168,4 млрд кубических футов.

Поставки газа из США в Мексику по трубопроводам за истекший период января выросли до среднего значения 5,8 млрд кубических футов против 4,7 млрд кубических футов в декабре. Однако показатель остается заметно ниже месячного рекорда в размере 7,0 млрд кубических футов, зафиксированного в августе.

Аналитики полагают, что в ближайшие месяцы экспорт в Мексику вырастет — как только мексиканский экспортный терминал американской компании New Fortress Energy в Альтамире начнет принимать газ из США для производства СПГ на экспорт.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в январе снизились в среднем до 13,8 млрд кубических футов в день с 14,7 млрд кубических футов в день в декабре. Объем поставок в декабре был рекордным.

Между тем суточные поставки газа на СПГ-терминалы, по предварительным оценкам, в четверг выросли примерно на 4,8 млрд кубических футов до 14,0 млрд кубических футов. При этом во время морозов 13-16 января поставки снизились на 5,8 млрд кубических футов и 16 января составили 9,2 млрд кубических футов, минимум за год.