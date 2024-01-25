МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Масштаб кризиса в китайской экономике может превзойти по последствиям кризис в 2015 году, предупреждают эксперты издания Bloomberg. Китай пытается остановить бегство капитала, пишет FT

Создания в КНР "стабилизационного фонда" через выкуп акций местных компаний на сумму два триллиона юаней (278 миллиарда долларов), и других правительственных мер может оказаться недостаточно, чтобы переломить негативный тренд на фондовом рынке, сообщает издание.

Фондовый рынок Китая связан со рынком недвижимости, а проблемы на биржах проще заметить на фоне ужесточения властями ограничений на распространение негативной информации о ситуации на рынке недвижимости.

Отмечается, что текущий обвал на фондовом рынке (c 2021 года стоимость китайских и гонконгских акций упала на 6 триллионов долларов, а базовый индекс CSI 300 снизился до пятилетнего минимума) может оказаться для экономики страны меньшей проблемой, чем тяжелая ситуация на рынке недвижимости.

Инвесторы ищут способы остановить усиливающийся спад в сфере недвижимости. Вероятно, потребуются дальнейшие меры для решения финансовых проблем застройщиков и незавершенных проектов многоквартирных домов. Кроме того, инвесторы надеются то, что власти Китая снизят торговую напряженность, взяв курс на налаживание отношений с другими крупными экономики, в частности, с США.

"Снижение фондового рынка в 2023 году является приговором китайской экономике. Китайские фондовые рынки растут, когда номинальный рост экономики ускоряется, и китайские, и иностранные инвесторы пришли к выводу, что сейчас это вряд ли произойдет", — отмечает заместитель директора по исследованиям Китая в гонконгской компании Gavekal Dragonomics Кристофер Беддор.

Эксперты Bloomberg указывают, что улучшение ситуации осложнено не только скептицизмом инвесторов, но и меньшими возможностями властей.

Летом 2023 года The Wall Street Journal писал, что возможности Пекина для расширения инфраструктуры ограничены, в КНР есть малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.