МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в пятницу после закрытия в четверг на самом высоком уровне с конца ноября, передает Reuters.

На момент написания статьи фьючерсы на Brent торговались с понижением на 0,5%, по 81,54 доллара за баррель, а контракты на WTI — с понижением на 0,7%, по 76,82 доллара за баррель.

Контракты на обе марки нефти в четверг выросли на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов в США и эскалации рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

Укрепились и ожидания увеличения спроса, получив поддержку со стороны данных по росту ВВП США в 4-м квартале, который оказался выше прогнозов, чему в значительной степени способствовали сильные потребительские расходы.

Кроме того, Китай, являющийся одним из крупнейших импортеров нефти в мире, заявил о намерении принять дополнительные меры для стимулирования роста своей экономики.