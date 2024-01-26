2024-01-26T20:08:55+03:00
2024-01-26T20:08:55+03:00
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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240126/842903882.html
Кабмин запретил покупать иностранные бумаги на индивидуальные инвестсчета
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Правительство запретило приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) иностранные ценные бумаги, в том числе государственные. Соответствующее распоряжение подписал... ПРАЙМ, 26.01.2024
рынки, новости, россия, иис, михаил мишустин, запрет, индивидуальные инвестсчета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство запретило приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) иностранные ценные бумаги, в том числе государственные. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Определить, что в категории финансовых инструментов, указанных в абзаце втором пункта 8 статьи 10… федерального закона "О рынке ценных бумаг", относятся ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства", — сказано в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Согласно закону "О рынке ценных бумаг", в этом абзаце речь идет о финансовых инструментах, которые нельзя приобретать на индивидуальный инвестиционный счет.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел в России с 1 января 2024 года новый (третий) тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) — с более гибкими условиями.
В процессе прохождения этого закона через Госдуму депутаты рекомендовали кабмину запретить приобретать на ИИС ценные бумаги иностранных эмитентов. Замглавы Минфина Алексей Моисеев в ноябре обещал, что Минфин подготовит соответствующий правительственный документ.