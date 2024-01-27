2024-01-27T14:28:14+03:00
2024-01-27T14:28:14+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20240127/842908598.html
Мьянма способна защитить российские инвестиции
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Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор... ПРАЙМ, 27.01.2024
рынки, новости, мьянма, россия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы приглашаем инвесторов из России инвестировать в разные области нашего сотрудничества. Мы можем обеспечить защиту этих инвестиций", — отметил Кан Зо.
Министр добавил, что в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в самых разных областях — сельского хозяйства, промышленности, сервиса, также сотрудничества между людьми.