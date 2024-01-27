МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, лекарств и топлива

"Мы приглашаем инвесторов из России инвестировать в разные области нашего сотрудничества. Мы можем обеспечить защиту этих инвестиций", — отметил Кан Зо.

Министр добавил, что в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в самых разных областях — сельского хозяйства, промышленности, сервиса, также сотрудничества между людьми.