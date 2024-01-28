МИНСК, 28 янв — ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что республика за последние годы почти в два раза увеличила свой экспорт в Россию, который, по предварительной оценке, по итогам 2023 года превысил 25 миллиардов долларов. Стало известно, когда наладят производство российско-белорусских самолетов

"Мы традиционно, в 2018-2020 годах, в России продавали своей продукции в пределах 13 миллиардов долларов. В 2022 году достигли рубежа в 22 миллиарда долларов, а за 11 месяцев 2023 года мы уже экспортировали на российский рынок продукции на сумму 23 миллиарда долларов. С уверенностью можно сказать, что по итогам 2023 года мы перешагнем рубеж в 25 миллиардов долларов", — сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он подчеркнул, что, таким образом, республика "практически в два раза увеличила продажи своей продукции на рынке России".

Пархомчик также рассказал, что Белоруссия намерена открывать в России мультибрендовые центры по продаже своей продукции. "Наши министерства, концерны отрабатывают новые способы и методы продвижения продукции сначала на своем, белорусском, рынке. В Минске открыты три магазина "Да дому", и мы открыли две такие торговые точки в России — в Новосибирске и Екатеринбурге. В наших планах в ближайшее время открыть еще 8 таких точек в городах-миллионниках России, чтобы приблизить нашу продукцию легкой промышленности поближе к потребителям", — отметил вице-премьер.

Он также заявил, что пересмотрены взгляды на продвижение в России сложнотехнической и инновационной продукции. "Ищем новые методы продвижения и понимаем, что сегодня просто продавать трактор неправильно: нужно продавать с ним услуги, технологии. В Кемеровской области был создан центр БЕЛАЗ, и сегодня он продает все то, что производят организации министерства промышленности Беларуси. Это и тракторы, и пассажирский транспорт. Это дает большой экономический эффект", — рассказал Пархомчик.