МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Китайские фондовые рынки могут продемонстрировать локальную коррекцию вниз в связи с банкротством застройщика КНР Evergrande, однако глобального обвала рынков азиатского региона ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Китайский девелопер Evergrande приостановил торги акциями в Гонконге

Один из крупнейших китайских девелоперов Evergrande в понедельник приостановил торги ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже. Ранее высший суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande — одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной среди мировых застройщиков задолженностью. В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказалась на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов.

Не только Evergrande, но и другие застройщики попали в волну роста финансовых затрат, отмечает начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ", кандидат экономических наук Олег Абелев.

"Evergrande, как и многие другие застройщики, активно заимствовали по низким ставкам. При росте ставок для них закрылась возможность заимствования. При этом снизился объем их продаж. Китайские власти очень активно сдерживали рост рынка жилья, чтобы избежать надувания пузыря. Логично, что проблемы у Evergrande возникли не вчера, а несколько лет назад", — комментирует он.

Скорее всего, на фоне этой новости на китайские рынки придут пессимистические настроения, считает Абелев. "Несколько дней крупнейшие китайские индексы могут снижаться. Локально коррекция цен акций вниз будет, но глобально ждать ее по всем бумагам китайских компаний не стоит", — считает эксперт.

"Если власти КНР дали "зеленый свет" такому большому банкротству, значит, они уверены, что "эффекта домино" на фондовом рынке смогут избежать, и надлежащие меры по изоляции финансовой системы от риска приняты", — резюмировал директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.