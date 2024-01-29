МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и в Великобритании в понедельник утром повысились на фоне опасений относительно поставок сжиженного природного газа из США, сообщило агентство Reuters. При этом высокие уровни запасов продолжают сдерживать подорожание.

По данным LSEG, февральские фьючерсы на газ в Нидерландах к 09.15 по Гринвичу выросли в цене на 0,47 евро, до 28,55 евро за мегаватт-час.

Как отметил Дэниел Хайнс, старший сырьевой аналитик ANZ, цены на газ начали восстанавливаться в конце прошлой недели после сбоя в экспорте газа из США.

Компания Freeport планирует закрыть одну из своих линий сжижения газа в экспортном терминале в Техасе для техобслуживания. Тем временем Белый дом приостанавливает выдачу разрешений на проекты экспорта СПГ для оценки их влияния на климат, экономику и национальную безопасность.

"С тех пор как Европа отказалась от российского газа, поставки из США считаются естественной заменой. Однако они могут оказаться под угрозой, если процесс утверждения проектов будет длиться слишком долго", — указывает Хайнс, добавляя, что сейчас утверждения ждут около 17 проектов в США.

По словам одного из трейдеров, задержки в поставках СПГ из Катара из-за необходимости избегать маршрутов по Красному морю по-прежнему вызывают беспокойство, но слабый спрос и высокие запасы продолжают сдерживать рост цен.

Атака беспилотников на американскую военную базу в Иордании, которая усилила опасения по поводу сбоев поставок с Ближнего Востока и поддержала цены на нефть, меньше беспокоит рынок газа, добавил трейдер.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Европы заполнены на 72%, а изъятие газа из запасов в последние дни замедлилось.

Контракты с расчетами на следующий день в Великобритании выросли в цене на 2,20 пенса, до 70,70 пенса за терм, тогда как в Нидерландах эквивалентные фьючерсы выросли в цене на 0,18 евро, до 28,38 евро за мегаватт-час.

Погода на северо-западе Европы в настоящее время довольно теплая, что ограничивает спрос на отопление. Тем не менее, как показывают данные LSEG, температура должна упасть ниже сезонной нормы с 12 февраля.

Скорость ветра, вероятно, увеличится со вторника и продолжит расти в течение всей недели.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,33 евро, по 63,91 евро за тонну.