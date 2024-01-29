МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доллар США сохраняет стабильность в понедельник. Как сообщает Reuters, инвесторы анализируют данные США в преддверии заседания Федеральной резервной системы позднее на этой неделе.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, вырос менее чем на 0,1%, до 103,61, оставаясь недалеко от достигнутого на прошлой неделе шестинедельного максимума 103,82. По итогам января индекс может прибавить 2%, чему способствует корректировка инвесторами оценок сроков и размеров понижения ставок ФРС.

В декабре ФРС неожиданно для рынков просигнализировала о склонности к более мягкой политике. Прогнозы руководителей центрального банка показали, что они ожидают понижения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году. В результате трейдеры начали учитывать в котировках агрессивное смягчение политики и первое понижение ставок уже в марте.

Вышедшие с тех пор сильные экономические данные и опровергающие сигналы со стороны ФРС подтолкнули трейдеров к переоценке ожиданий. Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность понижения процентных ставок в марте в 48%, тогда как в декабре оценивали ее в 86%.

Вышедшие в пятницу данные показали, что в декабре потребительские цены в США выросли умеренно. Годовая инфляция третий месяц подряд оставалась ниже 3%, что укрепило предположения о возможности понижения ставок ФРС в текущем году.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на двухдневном заседании ФРС, которое начнется во вторник. Ожидается, что центральный банк оставит процентные ставки без изменений, и поэтому основной интерес будет представлять пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,2%, по 1,0825. По итогам месяца пара может снизиться на 2%. На прошлой неделе Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку на рекордно высоком уровне 4% и подтвердил свою приверженность борьбе с высокой инфляцией.

Тем не менее трейдеры продолжают повышать оценки вероятности того, что ЕЦБ начнет понижать ставки в апреле. В рыночных котировках учтено понижение ключевой ставки ЕЦБ почти на 150 базисных пунктов в 2024 году.

Пара британский фунт/доллар США торговалась по 1,2700, без изменений с предыдущим днем. Заседание Банка Англии также пройдет на этой неделе.

Японская иена немного укрепилась против доллара США и торговалась по 147,935 иены за доллар. Тем не менее, за январь иена может потерять 5% против американской валюты, что станет ее худшим месячным результатом с июня 2022 года. Давление на иену оказывает перенос трейдерами предполагаемого отказа Банка Японии от крайне мягкой денежно-кредитной политики на более поздние сроки.

"Ближе к концу декабря мы увидели, что чистая позиция по иене стала длинной, что, вероятно, было связано с ожиданиями агрессивного смягчения политики ФРС и быстрой нормализации политики Банка Японии", — говорит стратег-аналитик BNP Paribas Сид Матхур.

"И те, и другие ожидания ослабли за последние пару недель, а индикатор позиционирования BNPP показывает, что длинные позиции по иене сократились", — добавляет он.

Инвесторы также обеспокоены угрозой эскалации на Ближнем Востоке, возросшей после гибели американских военных, подвергшихся атаке беспилотника на северо-востоке Иордании, вблизи границы с Сирией.

Геополитическая напряженность может оказать временную поддержку иене, которая считается валютой-убежищем, говорят аналитики.