МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть упали в ходе неровных торгов в понедельник, так как проблемный сектор недвижимости Китая усилил опасения относительно спроса, сообщило агентство Reuters. Между тем возросшая на выходных напряженность на Ближнем Востоке подогревает опасения относительно предложения.

По состоянию на 14.30 по Гринвичу цены на нефть Brent снизились на 62 цента, до 82,93 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали на 59 центов, до 77,342 доллара за баррель.

Цены на оба сорта нефти колебались в течение дня и ранее в ходе сессии подскочили на 1,5%.

"Рынок неустойчив, как никогда. Нападение на танкер в Красном море на выходных и гибель американского персонала в Иордании повысили геополитическую температуру, что отразилось на сильном открытии рынка этим утром", — говорит аналитик PVM Тамаш Варга.

Внимание переключилось на слабый сектор недвижимости Китая после того, как суд Гонконга в понедельник постановил ликвидировать компанию China Evergrande Group, что подорвало настроения в отношении мирового спроса на нефть.

Между тем в фокусе внимания также остаются высокие процентные ставки. В понедельник руководители Европейского центрального банка не смогли достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли снижать ставки.

"Учитывая продолжающиеся ожесточенные военные действия на Ближнем Востоке и негативное воздействие нападений на российские нефтеперерабатывающие заводы, падение цен, вероятно, будет рассматриваться как привлекательная возможность для покупок", — говорит Варга из PVM.

Риски расширения конфликта на Ближнем Востоке растут после удара беспилотника поддерживаемых Ираном боевиков по американским войскам в Иордании в минувшие выходные.

Сырьевой трейдер Trafigura сообщил в субботу, что оценивает риски для безопасности дальнейших поставок через Красное море. Танкер Trafigura был атакован хуситами в пятницу, в результате чего на его борту произошел пожар.

"Гибель трех американских военных в Иордании может стать переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке, повышающим вероятность более серьезной вовлеченности США в конфликт, продолжающийся в этом регионе", — отметила аналитик RBC Capital Хелима Крофт, добавив, что прямая конфронтация США с Ираном может вызвать более существенные нарушения поставок энергоносителей.

Россия, вероятно, сократит экспорт нафты, сырья для нефтехимической отрасли, на 127 500-135 000 баррелей в день, что соответствует примерно трети ее совокупного экспорта, после пожаров на нефтеперерабатывающих объектах в Балтийском и Черном море, полагают трейдеры. Их оценки подтверждаются данными по отслеживанию перемещений судов LSEG.

В понедельник еще один российский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотника. По сообщению российских властей, была отражена атака дрона на завод Славнефть-ЯНОС в Ярославле.