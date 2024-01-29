МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы США начали неделю с вялой динамикой. На этой неделе предстоят важные события, способные задать тон на Уолл-стрит, включая решение по ставкам ФРС США и отчеты технологических гигантов, передает Reuters.

Отчетность ряда рыночных тяжеловесов привлечет повышенное внимание инвесторов после разочаровывающих прогнозов Intel и Tesla, которые на прошлой неделе вызвали опасения по поводу завышенных оценок некоторых крайне популярных акций, существенно подорожавших к концу прошлого года.

Microsoft, как ожидается, во вторник отчитается о росте квартальной выручки на 15,8%. Акции компании повышаются на 0,7%.

На этой неделе отчетность опубликуют также Alphabet, Apple, Meta Platforms*, Amazon.com, Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm, Merck, Pfizer и Boeing.

"Во период выхода отчетов этих гигантов будет повышенная волатильность, причем всего, риски асимметрично тяготеют к снижению…в ценах этих акций уже учтено значительное число хороших новостей", — считает Арт Хоган, главный рыночный стратег B Riley Wealth.

Поскольку последние макроданные указали на устойчивость экономики и тенденцию инфляции к снижению, надежды на идеальный экономический сценарий усилились. На прошлой неделе стало известно, что рост цен в США продолжил сокращаться.

Индекс S&P 500 в январе в течение четырех сессий устанавливал новые рекордные внутридневные максимумы и достиг пятого рекордного уровня на закрытии.

Внимание всего мира на этой неделе будет приковано к первому в этом году решению ФРС о процентной ставке, которое будет озвучено в среду.

Перед этим решением инвесторы внимательно проанализируют обзор вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS) и отчет ADP о занятости на предмет устойчивости рынка труда США.

Большинство трейдеров ожидают первого снижения ставки ФРС в июне, но некоторые ждут его уже в марте.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 15,75 пункта, или 0,04%, до 38 125,18 пункта, S&P 500 вырос на 3,15 пункта, или 0,06%, до 4 894,12 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 27,58 пункта, или 0,18%, до 15 482,94 пункта.

Среди всех секторов S&P 500 наиболее выраженная динамика наблюдается у нефтегазового сектора, потерявшего 1,0% на фоне снижения цен на нефть.

Акции некоторых полупроводниковых компаний, включая Broadcom, Advanced Micro Devices и Nvidia, восстановились на 0,8%-1,3% после сильного снижения на прошлой неделе.

Акции Meta Platforms* выросли на 1,2%. Брокер Jefferies повысил целевую стоимость акций компании с 425 до 455 долларов.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 1,32 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,18 к 1.

В S&P зафиксировано 13 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 44 максимума и 36 минимумов.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская