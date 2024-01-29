МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба торговой площадки. "СПБ Биржа" представила Минфину США стратегию разблокировки активов

"Сообщение о прекращении торгов на СПБ Бирже с 30 января 2024 года не соответствует действительности. Торги российскими ценными бумагами на СПБ Бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов", — сказали в пресс-службе биржи.

Ранее в понедельник в клиентской рассылке "Цифры брокера" сообщалось, что текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, а операции его клиентов будут доступны по ним после перевода в связи с тем, что с 30 января 2024 все торговые операции на "СПБ Бирже" будут недоступны.

"СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.