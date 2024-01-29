2024-01-29T22:42:38+03:00
2024-01-29T22:42:38+03:00
2024-01-29T22:42:38+03:00
2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240129/842925443.html
"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами
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"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба торговой площадки... ПРАЙМ, 29.01.2024
рынки, новости, россия, спб биржа, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба торговой площадки.
"Сообщение о прекращении торгов на СПБ Бирже с 30 января 2024 года не соответствует действительности. Торги российскими ценными бумагами на СПБ Бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов", — сказали в пресс-службе биржи.
Ранее в понедельник в клиентской рассылке "Цифры брокера" сообщалось, что текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, а операции его клиентов будут доступны по ним после перевода в связи с тем, что с 30 января 2024 все торговые операции на "СПБ Бирже" будут недоступны.
"СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.