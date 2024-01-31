МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американский индекс Nasdaq в среду потеряли более 1%. Прогнозы технологических гигантов Alphabet и Microsoft касательно увеличения расходов на технологии искусственного интеллекта разочаровали инвесторов и привели к падению акций рыночных тяжеловесов и полупроводниковых фирм. Тем временем все внимание сегодня будет приковано к решению Федеральной резервной системы о процентных ставках, передает Reuters.

Бумаги Alphabet на премаркете упали на 5,7%. Компания отчиталась о рекламных продажах за праздничный квартал ниже ожиданий и заявила, что прогнозирует более высокие затраты в этом году на такие статьи, как серверы для искусственного интеллекта.

Акции Microsoft подешевели на 0,9%. Она ожидает роста расходов на разработку технологий ИИ, что омрачило более высокие, чем ожидалось, квартальные результаты.

"В случае Alphabet, а возможно и Microsoft, рынок беспокоится, что инвестиции в ИИ продолжат увеличиваться, — пояснил инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд. — Эти компании уже некоторое время сигнализируют о необходимости инвестиций, но до сих пор рынок не хотел замечать эти сигналы".

Результаты и прогнозы этих компаний, а также предупреждение Tesla на прошлой неделе вынудили инвесторов вновь обратить внимание на риски чрезмерного влияния так называемой "великолепной семерки" на индекс S&P 500. Рост этих семи компонентов продвинул индекс к рекордным максимумам.

Бумаги Apple, Meta Platforms* и Amazon.com, которые должны представить отчетность в четверг, на премаркете опустились на 0,4%-2,6%. Вместе с Tesla, Microsoft, Alphabet и Nvidia они и образуют "великолепную семерку".

Акции Advanced Micro Devices обвалились на 6,2%. Прогноз выручки на 1-й квартал и повышение прогноза продаж ИИ-процессоров на 1,5 млрд долларов не дотянули до рыночных ожиданий.

Бумаги других производителей микросхем, включая Nvidia, Intel, Broadcom и Marvell Technology, упали на 1,3%-2,5%.

До начала торгов сегодня отчитаются Boeing, Mastercard и Phillips 66. После завершения сессии результаты опубликуют Qualcomm и Align Technology.

Согласно данным LSEG, около 78,5% компаний индекса S&P 500, уже отчитавшиеся о результатах, превзошли ожидания по прибыли. Долгосрочный средний показатель составляет 67%.

Внимание сегодня будет приковано к первому в этом году решению ФРС о процентной ставке, которое будет озвучено в 19.00 по Гринвичу. Как предполагается, центробанк оставит ставки без изменений.

До открытия сессии также выйдет отчет ADP о занятости за январь, который инвесторы проанализируют с целью оценить состояние рынка труда США. В среду отчет JOLTS указал на неожиданный рост вакансий в декабре.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 51 пункт, или 0,13%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 24 пункта, или 0,48%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 упали на 203,5 пункта, или 1,16%.

Акции Tesla подешевели на 2,9%. Судья в Делавэре отклонил рекордный компенсационный пакет Илона Маска стоимостью 56 млрд долларов.

Бумаги Mondelez International потеряли 4,5%. Повышение цен ограничило спрос на шоколад и сладости компании. Акции Thermo Fisher Scientific понизились на 2% после того, как годовой прогноз прибыли компании оказался ниже оценок рынка.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская