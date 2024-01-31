МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Главный фондовый индекс КНР — CSI 300 — упал почти на процент, достигнув минимума за пять лет, пишет Bloomberg. Китайский девелопер Evergrande приостановил торги акциями в Гонконге

Как отмечает издание, за январь китайские акции снизились на 6,3%, что стало рекордом за полгода снижения на фоне опасений, что власти делают недостаточно для улучшения экономической ситуации и противодействия многолетнему кризису недвижимости.

Решение Народного банка Китая с 5 февраля понизить ставку резервирования на 50 базисных пунктов для коммерческих банков позволит компаниям высвободить около триллиона юаней (140 миллиардов долларов) для поддержки ключевых предприятий.

Аналитики разочарованы индексом производственной активности (PMI) в Китае — после четвертого подряд месячного снижения он достиг 49,2 пункта. Показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде.

Ранее суд Гонконга постановил ликвидировать китайского девелопера Evergrande из-за долгов на сумму 328 миллиардов долларов. Акции Evergrande рухнули на 20% на торгах в Гонконге в понедельник до того, как торги ими были приостановлены. Капитализация компании, некогда насчитывавшая десятки миллиардов долларов, на момент приостановки составляла около $275 млн.