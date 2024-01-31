2024-01-31T20:46:20+03:00
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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240131/842951751.html
Акции китайских компаний обвалились до минимума за пять лет
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Главный фондовый индекс КНР — CSI 300 — упал почти на процент, достигнув минимума за пять лет, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, за январь китайские акции снизились на 6,3%,... ПРАЙМ, 31.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Главный фондовый индекс КНР — CSI 300 — упал почти на процент, достигнув минимума за пять лет, пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, за январь китайские акции снизились на 6,3%, что стало рекордом за полгода снижения на фоне опасений, что власти делают недостаточно для улучшения экономической ситуации и противодействия многолетнему кризису недвижимости.
Решение Народного банка Китая с 5 февраля понизить ставку резервирования на 50 базисных пунктов для коммерческих банков позволит компаниям высвободить около триллиона юаней (140 миллиардов долларов) для поддержки ключевых предприятий.
Аналитики разочарованы индексом производственной активности (PMI) в Китае — после четвертого подряд месячного снижения он достиг 49,2 пункта. Показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде.
Ранее суд Гонконга постановил ликвидировать китайского девелопера Evergrande из-за долгов на сумму 328 миллиардов долларов. Акции Evergrande рухнули на 20% на торгах в Гонконге в понедельник до того, как торги ими были приостановлены. Капитализация компании, некогда насчитывавшая десятки миллиардов долларов, на момент приостановки составляла около $275 млн.