МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изменила критерий для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами; за нарушения топливных трейдеров могут временно отстранить от торгов, сообщила торговая площадка. Нейросеть выбрала программисту жену среди пяти тысяч девушек

"Изменен критерий для проведения ежедневного мониторинга (контроля) в рамках торговой сессии", — говорится в сообщении. Уточняется, что это делается для выявления недобросовестной торговой практики.

Признаком нарушения критерия будет считаться систематическая подача заявок на покупку в короткий временной период — от 1 секунды и меньше. Также отстранение от торгов полагается за указание в заявке цены, увеличивающей текущую рыночную цену до уровня предельных значений, установленных биржей. Кроме того, к признакам нарушения относится заключение договоров по одному биржевому инструменту в объеме от 300 тонн и составляющем 35% и более от общего объема реализации по инструменту за одну торговую сессию.

Уточняется, что нарушением будет считаться использование любого из этих признаков в течение одного торгового дня. "За нарушения, соответствующие указанному выше критерию, будет применяться мера воздействия — приостановление допуска к биржевым торгам не менее чем на 10 торговых дней", — добавили в СПбМТСБ.

В конце прошлого года СПбМТСБ объявила, что начнет вести реестр топливных трейдеров, которые используют недобросовестную торговую практику. Биржа также ввела меры для ограничения использования торговых роботов: теперь она ежедневно считает заявки с каждой учетной записи.

Накануне отрасль пожаловалась на отсутствие доступа к бензину на бирже из-за повышенной активности роботов на торгах. Одна из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" направила письмо в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ (копия есть в распоряжении РИА Новости), где сообщала, что с 12 января не может приобрести ни одного лота бензина Аи-95 и Аи-92 на некоторых базисах Центральной России. При этом сразу после торгов компания получает предложения от трейдеров о покупке товара с премией к биржевой цене.