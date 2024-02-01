МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в четверг под давлением укрепления доллара США, после того как днем ранее ФРС подала сигнал о малой вероятности понижения процентных ставок в марте. Тем не менее котировки золота сохранили устойчивость, поскольку инвесторы рассчитывают на смягчение условий финансирования позднее в этом году.

К 10.46 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 2034,50 доллара США за унцию, а фьючерсы на COMEX подешевели на 0,6%, до 2054,30 доллара.

"В целом рынок золота со вчерашнего дня поддерживает сохраняющаяся вера в понижение ставок и доходности, и это помогает, несмотря на укрепление доллара", — сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

По его словам, поддержка в районе 2000 долларов относительно сильна.

В среду ФРС не стала вносить изменений в свою политику и просигнализировала о том, что вряд ли понизит ставки в марте. Вместе с тем она исключила из заявления по итогам заседания фразу о возможности повышения ставок.

Индикатор Fed Watch показывает, что трейдеры с вероятностью 92% ожидают смягчения политики ФРС в мае.

Доллар отреагировал на это ростом на 0,4%, что сделало золото менее привлекательным для держателей других валют. В то же время доходность десятилетних казначейских облигаций находилась около минимума более чем за две недели.

Данные показали, что рост числа рабочих мест в частном секторе США в январе был значительно менее существенным, чем прогнозировалось. Теперь инвесторы ждут выходящего в пятницу отчета по занятости вне сельского хозяйства.

"Вероятно, золото будет торговаться без изменений или со склонностью к снижению, но до выхода данных по занятости вне сельского хозяйства потери, видимо, не будут большими", — считают аналитики BNP Paribas.

Серебро на рыке спот подешевело на 1%, до 22,70 доллара за унцию, платина — на 1,1%, до 908,44 доллара, а палладий — на 1,2%, до 964,76 доллара.