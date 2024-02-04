МИНСК, 4 фев — ПРАЙМ. Предприятия Белоруссии и России готовы совместно выходить на новые внешние рынки, заявил министр экономики республики Юрий Чеботарь. Белоруссия оценила экспорт в России в 2023 году в размере более $25 млрд

"Наши и российские предприятия подтверждают, что существует высокая конкурентоспособность, и мы готовы выходить совместно на новые внешние рынки", — сказал министр в интервью телеканалу ОНТ.

Он также напомнил, что в Союзном государстве подписан о технологических операциях. "Мы даем старт новой вехе в промышленности путем взаимопризнания и взаимопроникновения наиболее высоких технологичных отраслей друг в друга. Идет цифровизация. Ряд решений принят по созданию совместных цифровых продуктов в сфере налогового регулирования, таможенного, фитосанитарного контроля и так далее. Все это на будущее позволит еще более увеличить товарооборот", — сказал Чеботарь.

Он добавил, что как с белорусской, так и с российской стороны отмечается увеличение экспорта. "Со стороны Беларуси максимальные объемы экспорта уже второй год подряд. Мы существенно наращиваем свое присутствие и, что нас очень радует, в высокотехнологичных отраслях, машиностроении. В прошлом году наша доля в российском импорте достигла 9%", — сказал он. Глава минэкономики констатировал, что инвестиции РФ в белорусскую экономику выросли на 40%, а белорусские в российскую экономику — на 13%.

Министр также рассказал, что в прошлом году Китай стал вторым внешнеторговым партнером Белоруссии после Российской Федерации. "Тоже рекордные показатели по товарообороту, по нашему экспорту в эту страну – более 2 миллиардов долларов. По многим товарам мы сегодня входим в топ-10 поставщиков. Китайская Народная Республика создает у нас совместные предприятия. С китайской стороной сегодня машиностроительные проекты, поставка оборудования – это основная повестка, которой мы занимаемся", — отметил он.

Чеботарь заявил, что белорусская экономика стала максимально адаптивной. "Все возможные шоки – мы уже понимаем, как на них реагируют с учетом опыта прошлых лет. Поэтому на этот год поставили амбициозные задачи – обеспечить рост валового внутреннего продукта на 3,8 процента, реальные доходы — на 3,5 процента и экспорт опережающими темпами — на 7,6 процента. Мы исходим из концепции того, что наша экономика должна развиваться опережающими темпами относительно мировой", — сказал он.