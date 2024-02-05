МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Московская биржа во втором полугодии хочет провести первую сделку в качестве оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА) со сторонним оператором информационной системы, на платформе которого будут выпущены ЦФА, сказал директор по цифровым активам торговой площадки Сергей Харинов журналистам. Мосбиржа зафиксировала рост российского рынка акций

Группа "Московская биржа" получила 3 августа лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО "Московская биржа"). Биржа первой в России получила лицензию оператора обмена и остается единственным оператором обмена на рынке ЦФА.

"Во втором полугодии, по нашим ожиданиям, мы проведем первую сделку оператора обмена и оператора информационной системы, который находится "за периметром" группы Московская биржа. А дальше это большая организационная работа, потому что сейчас рынок выглядит так: есть десять участников, у каждого из них своя собственная технология и — что специфично для ЦФА — подписание транзакции с помощью цифровой подписи пользователя", — сказал Харинов.

Он пояснил журналистам, что сложность задачи на 80% состоит из выстраивания технологического взаимодействия между двумя системами – оператором обмена и оператором информационной системы, например, передача электронно-цифровой подписи, подготовка большого количества документации и идентификации пользователей. Как только Московская биржа проведет эти сделки, начнет поэтапно увеличивать количество вовлеченных участников, добавил Харинов.

По его словам, по мере присоединения других операторов с новыми продуктами будет расширяться ассортимент представленных на операторе обмена ЦФА, а пользователю нужно будет зайти всего в одно место и увидеть все предложенные ЦФА. Следующая задача: оператору обмена нужно будет взаимодействовать с каналами дистрибуции: брокерами, управляющим компаниями и другими участниками рынка. Харинов напомнил, что ЦФА относятся к имущественному праву и заносятся в распределенный реестр путем подписания электронной подписью пользователя.