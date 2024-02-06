МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник в Азии оставались вблизи самого низкого почти за две недели уровня, чему способствовали укрепление доллара и доходностей гособлигаций США. Трейдер же снизили ожидания относительно агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году.

По состоянию на 03.52 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,1%, по 2023,42 доллара за унцию. На предыдущей сессии цены опустились до минимума с 25 января. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,2%, до 2039,40 доллара за унцию.

На фоне сильных экономических данных США, а также позиции ФРС относительно перспектив процентных ставок ничто не может обеспечить поддержку котировкам золота, кроме геополитической напряженности на Ближнем Востоке, отметил Аджай Кедайа, глава Kedia Commodities.

Два представителя центрального банка США заявили о том, что более высокие, чем ожидалось, темпы роста экономики, а также данные по занятости не должны вызывать слишком сильное беспокойство у руководства ФРС. По их словам, центробанк располагает достаточным временем для того, чтобы принять решение о целесообразности снижения ставок.

Представленные в понедельник данные свидетельствовали об ускорении роста активности в сфере услуг США в январе. В пятницу же были опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые развеяли надежды на раннее начало смягчения денежно-кредитной политики.

Индекс доллара остается вблизи 3-месячного максимума, и это делает золото более дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается выше 4%.

Трейдеры пересмотрели ожидания относительно перспектив процентных ставок ФРС. Теперь на рынке предполагают, что центральный банк США в 2024 году снизит ставки четыре раза, каждый раз на 25 базисных пунктов. В прошлый понедельник они предполагали, что ФРС осуществит шесть снижений ставок в текущем году. Об этом свидетельствуют данные LSEG.

На текущей неделе состоятся выступления как минимум восьми представителей ФРС. Их комментарии могут пролить свет на возможные сроки начала смягчения денежно-кредитной политики.

В Китае, который является крупнейшим мировым потребителем физического золота, "начинаются весенние праздники, и после сезонного всплеска спроса в преддверии китайского Нового года мы ожидаем некоторой консолидации на физическом рынке золота, так как склонность к покупкам ослабла", добавил Кедайа.

Серебро на рынке спот торговалось с понижением на 0,1%, по 22,33 доллара за унцию. Палладий вырос в цене на 0,7%, до 955,26 доллара, а платина выросла на 0,2%, до 898,15 доллара.