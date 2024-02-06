МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Пострадавшие ранее китайские фондовые индексы сегодня зафиксировали сильнейший прирост за два года, а юань укрепился благодаря признакам активизирующейся поддержки проблемных рынков со стороны властей.

Shanghai Composite поднялся на 3,2%, зафиксировав сильнейший рост с марта 2022 года. Объемы торгов достигли максимума с мая 2023 года.

Индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 3,5% — на максимальную величину с ноября 2022 года.

В последние сессии китайские индексы упали до 5-летних минимумов из-за мрачного настроения в отношении экономики и отсутствия серьезных стимулирующих мер, к которым власти прибегали в предыдущие кризисные периоды.

Как сообщило издание Bloomberg News, президент КНР Си Цзиньпин обсудит проблемную ситуацию на фондовых рынках с финансовыми регуляторами. Регуляторы же сегодня объявили о дальнейших ограничениях коротких продаж, а государственные инвесторы сообщили, что расширяют программы покупки акций.

"Ситуация пока не самая убедительная, но участники рынка перестают паниковать, когда паниковать начинают власти", — отметил Ник Феррес, инвестиционный директор Vantage Point Asset Management.

Иностранные инвесторы сегодня купили акции на 12,6 млрд юаней (1,75 млрд долларов) в чистом выражении — это сильнейший однодневный приток средств с начала года.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 4% и зафиксировал сильнейший рост за полгода. Hang Seng Tech поднялся на 6,8% — это его самый мощный подъем более чем за год.

Акции интернет-гигантов Alibaba и JD.com подорожали более чем на 7,5% и вошли в число лидеров. Бумаги застройщика Longfor набрали 10%, как и акции подразделения Country Garden.

На континентальном рынке сектор здравоохранения подскочил на 8%, сектор технологий искусственного интеллекта — на 7,4%, а сектор новых энергетических технологий — на 6,3%.

"Экстренные новости о разговоре президента Си с финансовыми регуляторами по поводу фондовых рынков… стали очередным сигналом о том, что даже президент серьезно относится к этому вопросу", — отметил директор ANZ по аналитике в Азиатском регионе Кхун Гох.

Как передает Bloomberg, Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая не ответила на просьбу дать комментарий. По словам издания, регулятор планирует уже сегодня обсудить с руководителями страны состояние рынков.

Юань сегодня отскочил от вчерашнего 3-недельного минимума против доллара на уровне 7,1865.

Некоторые аналитики, тем не менее, считают, что рынок получил поддержку только от покупок со стороны государственных инвесторов, а не от внезапного улучшения настроения. По их словам, пока практически нет признаков скорых государственных мер, призванных решить структурные экономические проблемы, такие как вялый спрос и дефляционное давление.

Государственный фонд Central Huijin Investment сегодня сообщил, что расширил ассортимент фондов, в которые он вкладывается, и еще больше увеличит покупки.

"На мой взгляд, такие меры были необходимы для поддержки настроений инвесторов, поэтому первоначальная реакция была полностью позитивной, — указывает Рёта Абэ, экономист SMBC. — Однако фундаментальные экономические факторы остаются неизменными. Пока у участников рынка будут опасения по поводу состояния реальной экономики, такие заявления регуляторов будут эффективны только в краткосрочном периоде".