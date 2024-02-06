МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на золото колеблются возле флэтовой линии во вторник, оставаясь вблизи более чем недельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии. Доллар США получает поддержку со стороны ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) воздержится от чрезмерно агрессивного понижения ставок в этом году.

По состоянию на 10.36 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 2023,92 доллара за унцию. На предыдущей сессии цены опустились до минимума с 25 января. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 2040 долларов за унцию.

"Быки повержены более сильными, чем ожидалось, данными США и вынуждены вернуться к более низким уровням, тогда как рынки продолжают пересматривать ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС в марте", — сказал Хан Тань, главный рыночный аналитик Exinity Group.

"Цены на золото должны вырасти по мере приближения первого снижения процентных ставок ФРС. Однако, если центральный банк будет вынужден перенести старт смягчения политики на более поздний срок, то золото утратит еще больше завоеванных недавно позиций", — добавил он.

Индекс доллара повысился на 0,1% и находится около самого высокого за три месяца уровня. Это делает золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается выше 4%.

Два представителя ФРС накануне заявили о том, что инфляция может продолжать замедляться на фоне сильной экономической активности, и центральный банк не будет спешить с принятием решения о снижении процентных ставок.

ФРС будет "осторожна" при определении срока понижения ключевой ставки, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в интервью, которое транслировалось в воскресенье. По его словам, сила экономики дает руководителям центрального банка время убедиться в том, что инфляция замедляется.

Трейдеры видят 65%-ю вероятность уменьшения стоимости заимствований в США в мае, согласно CME Fed Watch. Более низкие процентные ставки увеличивают привлекательность золота для инвесторов.

На текущей неделе должны состояться выступления как минимум восьми представителей ФРС. Их комментарии могут прояснить сроки начала смягчения денежно-кредитной политики.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,4%, до 22,28 доллара за унцию, палладий подешевел на 1,2%, до 937,69 доллара, а платина потеряла 0,3% и торговалась по 893,58 доллара.