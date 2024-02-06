МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы США подросли во вторник. Инвесторы изучают отчетность крупных компаний и ждут от представителей Федеральной резервной системы новых сигналов относительно того, когда центральный банк может начать понижение процентных ставок.

Акции Eli Lilly выросли на 3,5%. Прогноз компании относительно ее прибыли за 2024 год оказался выше предварительных оценок, благодаря высокому спросу на лекарство для страдающих ожирением Zepbound и диабетом Mounjaro.

Бумаги GE HealthCare Technologies подорожали на 8,0%. Прибыль компании в 4-м квартале превзошла ожидания.

Сектор здравоохранения в S&P 500 вырос на 0,6%, до рекордного максимума.

Сектор материалов прибавил 1,4%. Котировки DuPont de Nemours подскочили на 6%. Прибыль этой компании в 4-м квартале оказалась выше предварительных оценок. DuPont также сообщила о новой программе выкупа акций на сумму 1 млрд долларов, а также об увеличении выплачиваемых дивидендов.

Свою отчетность уже представили почти половина компаний S&P 500, и около 80,4% всех отчетов превзошли ожидания аналитиков, согласно данным LSEG, опубликованным на прошлой неделе. Ожидается что совокупная прибыль компаний S&P 500 за 4-й квартал прошлого года на 7,8% превзошла их прибыль в 4-м квартале 2022 года.

Инвесторы внимательно следят за прогнозами компаний в условиях высокой стоимости заимствований и обеспокоенности замедлением экономического роста.

"Компании говорят нам, что ожидают роста в ближайшие полгода-год, — отмечает инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест. — Это может быть как рост выручки, так и рост прибыли, но это, несомненно, рост, а не рецессия, которой люди опасались в прошлом году".

"Конечно, в конкретных категориях есть победившие и проигравшие, но в целом мы видим экономику, которая растет", — говорит Форрест.

Эта неделя началась на американских рынках неудачно после ралли, в ходе которого S&P 500 вырос по итогам 13 из последних 14 недель. Ралли было связано главным образом с позитивной квартальной отчетностью компаний и оптимизмом по поводу скорого снижения процентных ставок ФРС.

Однако после заседания на прошлой неделе представители ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, возобновили попытки умерить рыночные ожидания касательно быстрого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Более того, благоприятные данные по занятости и экономической активности только усилили неопределенность вокруг динамики ставок.

На этой неделе ожидаются выступления ряда представителей ФРС, включая президента ФРС-Кливленд Лоретту Местер.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС понизит ключевую процентную ставку в мае как минимум на 25 базисных пунктов, почти в 65%. Вероятность первого понижения ставки в июне оценивается примерно в 94%.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 130,09 пункта, или на 0,34%, до 38 510,21 пункта, S&P 500 — на 9,50 пункта, или на 0,19%, до 4952,31, а Nasdaq Composite — на 16,48 пункта, или на 0,11%, до 15 614,16.

Акции Palantir Technologies подскочили в цене на 26,3% после того, как компания представила прогноз годовой прибыли выше предварительных оценок, а акции FMC Corp упали на 8,1% после неважного прогноза на 1-й квартал.

Акции Gartner упали на 2,9%. Прогноз годовой прибыли компании оказался ниже оценок.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 3,23 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,19 к 1.

В S&P зафиксировано 14 новых 52-недельных максимумов и восемь новых минимумов, а в составе Nasdaq — 42 максимума и 57 минимумов.