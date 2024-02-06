МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Доходность казначейских облигаций США снизилась во вторник. Инвесторы ждут новых сигналов, которые помогут им понять, когда Федеральная резервная система начнет понижение процентных ставок, а также аукционов трехлетних облигаций позднее на этой неделе.

Доходность американских казначейских бумаг подскочила после того, как в воскресенье председатель ФРС Джером Пауэлл опроверг ожидания скорого понижения процентных ставок, отметив, что сохраняющаяся сила экономики США позволяет центральному банку не спешить со смягчением денежно-кредитной политики и убедиться в том, что инфляция будет продолжать замедляться. Аналогичные заявления Пауэлл делал и в прошлую среду, после завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Более сильные, чем ожидалось, данные по рабочим местам и активности в сфере услуг США способствовали продажам гособлигаций, а поступление на рынок новой их порции может подтолкнуть доходность казначейских бумаг еще выше.

Старший инвестиционный стратег-аналитик CreditSights Захари Гриффитс полагает, что динамика вторника может указывать на то, что эффект от переоценки облигаций на прошлой неделе начинает угасать.

В следующий вторник ожидается выход индексов потребительских цен (CPI), которые могут помочь инвесторам скорректировать прогнозы относительно дальнейшего курса ФРС.

"Индексы CPI, которые выйдут на следующей неделе, определят, продолжится ли рост доходности (гособлигаций), или же она вернется в середину недавнего диапазона на фоне вероятности понижения ставок в мае", — говорит Гриффитс.

Трейдеры умерили ожидания, связанные со сроками понижения ставок ФРС, и теперь склоняются к тому, что понижения начнутся не в марте, а в мае.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 3 базисных пункта от уровня закрытия предыдущего дня, до 4,135%. В понедельник она достигала 11-дневного максимума 4,177%. Доходность двухлетних бумаг также снизилась на 3 базисных пункта, до 4,445%, после роста до одномесячного максимума 4,483% в понедельник.

Инверсия кривой, показывающей спред доходности двухлетних и 10-летних гособлигаций, почти не изменилась и составляла —31 базисного пункта. В пятницу она достигала —42 базисных пункта, что является самой значительной инверсией с 5 января.

Спрос на казначейские облигации будет подвергнут проверке позднее на этой неделе, когда Министерство финансов США выставит на продажу купонные облигации в совокупности на сумму 121 млрд долларов. Во вторник пройдет аукцион трехлетних бумаг на сумму 54 млрд долларов, в среду — 10-летних облигаций на сумму 42 млрд долларов, а в четверг — 30-летних облигаций на сумму 24 млрд долларов.

Министерство финансов наращивает аукционные продажи гособлигаций ввиду увеличения дефицита государственного бюджета США. На прошлой неделе министерство сообщило, что планирует постепенно увеличивать объем предложения на аукционах до конца апреля. В последующие несколько кварталов наращивание продаж не потребуется, отметили в министерстве, сославшись на текущие прогнозы потребности в заемных средствах.