МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Золото в среду в Азии торговалось в пределах узкого диапазона. Трейдеры ожидают выступлений нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут пролить свет на сроки начала смягчения денежно-кредитной политики.

По состоянию на 03.27 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 2034,56 доллара за унцию, оставаясь в пределах 2-долларового диапазона. На предыдущей сессии котировки выросли более чем на 0,5%.

Фьючерсы на золото на COMEX также торговались без изменений, по 2050,80 доллара за унцию.

В настоящий момент нет ни одного драйвера, который смог бы подтолкнуть цены на золото в том или ином направлении. Однако выступления представителей ФРС позднее в среду сопряжены с некоторым событийным риском, отметил Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.

"Если золоту удастся удержаться выше 2015 долларов за унцию в краткосрочной перспективе, то котировки могут вновь проверить на прочность психологически важное сопротивление 2060 долларов, которое остается непробитым с начала января", — добавил он.

Если экономическая активность в США будет соответствовать ожиданиям, то дверь для снижения процентных ставок ФРС может быть открыта. Об этом во вторник сигнализировали комментарии представителей центрального банка.

В то же время они предупредили, что борьба с инфляцией еще не завершена, и ФРС не намерена спешить с понижением ставок. Аналогичные заявления в воскресенье сделал председатель ФРС Джером Пауэлл.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом и негативно отражаются на его привлекательности для инвесторов.

На текущей неделе должны состояться выступления еще как минимум пяти представителей ФРС.

Более сильные, чем ожидалось, данные США по занятости и сфере услуг побудили трейдеров поумерить ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС в мае. Теперь участники рынка ожидают, что в 2024 году центральный банк четыре раза осуществит уменьшение стоимости заимствований, каждый раз на четверть процентного пункта, согласно данным LSEG.

Индекс доллара снизился на 0,1%, что сделало золото более доступным для держателей иных валют.

Серебро на рынке спот потеряло 0,5% и торговалось по 22,29 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,3%, до 900,66 доллара, а палладий снизился на 0,4%, до 946,68 доллара.