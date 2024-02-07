МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки достигли в среду максимумов более чем за два года, получив поддержку за счет высокой прибыли компаний и отката доллара США. Однако ввиду проблем у региональных банков в США и скептического настроя в отношении мер поддержки рынков в Китае инвесторы действуют с осторожностью.

Рынки облигаций взяли передышку после активной распродажи, шедшей в начале недели. Комментарии представителей ФРС США практически не изменили ожиданий рынка относительно денежно-кредитной политики.

Индекс MSCI All-World вырос на 0,1% и достиг максимума с середины января 2022 года. Отчасти его рост был обусловлен ралли китайских "голубых фишек", набравших почти 5% только за последние две сессии.

В последние дни регуляторы Китая объявили о новых ограничениях коротких продаж, а государственные организации сообщили о расширении программ покупки акций.

Bloomberg News сообщило, что президент КНР Си Цзиньпин обсудит ситуацию на рынке акций с регуляторами финансовой сферы, хотя проведение этой встречи и ее темы подтверждены не были.

"Как показали рынки, они задали высокую планку, при достижении которой произойдет улучшение настроя в отношении экономики, — отмечает Гэлвин Чиа, стратег по развивающимся рынкам в NatWest. — Кроме того, есть значительная неопределенность в плане подхода властей к рынкам в долгосрочной перспективе".

В Европе фондовые индексы преимущественно неизменны. Поддержка за счет роста акций из сферы дискреционных потребительских товаров, например LVMH, была нивелирована падением бумаг фармацевтических фирм. В течение дня также ожидается много отчетов.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,1%. В среду ожидаются отчеты таких компаний, как Uber, Walt Disney и PayPal.

Банковский сектор по-прежнему вызывает опасения. Moody's снизило рейтинг New York Community Bancorp до бросового уровня, сославшись на давление на финансирование и ликвидность. Акции банка во вторник упали на 22% и теряют 60% с неожиданного объявления об убытке, сделанного на прошлой неделе.

Президенты региональных резервных банков США Лоретта Местер и Нил Кашкари положительно оценили динамику инфляции, но отметили, что до смягчения денежно-кредитной политики нужно еще проделать определенную работу. Их высказывания не помогли прояснить сроки снижения ставок в США.

Вероятность снижения процентных ставок ФРС в мае теперь оценивается всего в 39%, тогда как всего неделю назад рынок был полностью уверен в этом сроке.

Согласно фьючерсам, в 2024 году предполагается снижение процентных ставок в сумме примерно на 122 базисных пункта, тогда как на прошлой неделе ожидалось снижение на 145 б. п.

Гособлигации США отчасти стабилизировались. Доходность 10-летних облигаций находится на уровне 4,094%, тогда как в понедельник достигла вершины на 4,177%.

Снижение доходности оказало некоторое давление на доллар США, который снизился до 147,85 иены и отдалился от недавнего 10-недельного пика на 148,90. Евро вырос на 0,1% до 1,0767 доллара США. Золото стабилизировалось на уровне 2035 долларов за унцию, тогда как ранее на этой неделе дешевело до 2013,70 доллара.

Цены на нефть получили поддержку благодаря данным Министерства энергетики США. По его оценке, добыча в США в 2024 году вырастет на 170 000 баррелей в день, тогда как ранее ожидалось повышение на 290 000 баррелей в день.

Нефть Brent подешевела на 0,1% до 78,52 доллара за баррель, как и нефть WTI, торгующаяся по 73,27 доллара.