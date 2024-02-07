МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В среду цены на золото оставались в относительно узком диапазоне. Трейдеры ждут запланированных на эту неделю выступлений представителей ФРС, в которых могут быть сигналы о траектории процентных ставок в этом году.

В 12.13 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 2032,49 доллара за унцию, а фьючерсы на COMEX подешевели на 0,1%, до 2048,50 доллара за унцию.

"Ожидаю, что в краткосрочной перспективе цены останутся в узком диапазоне, — сказал аналитик UBS Джованни Стауново. — Сильнй спрос со стороны центральных банков, и покупки Китаем еще 10 тонн в январе, видимо, создают золоту поддержку".

"Сегодня участники рынка будут внимательно следить за заявлениями представителей ФРС и искать в них изменения, появившиеся после выхода последних данных США", — добавил аналитик.

На эту неделю запланированы несколько выступлений руководителей ФРС, а позднее, вероятно, инвесторы сосредоточат внимание на выходящий не следующей неделе отчет по инфляции, в котором могут быть сигналы о сроках понижения процентных ставок.

Два представителя ФРС сказали во вторник, что, если американская экономика будет работать так, как ожидается, процентные ставки могут быть понижены. При этом один из них отметил, что борьба с инфляцией "еще не закончена".

Сильные экономические данные США и сигналы председателя ФРС Джерома Пауэлла р склонности к жесткой денежно-кредитной политике развеяли надежды трейдеров на понижение ставок в марте и заставили их учитывать в котировках начало смягчения условий финансирования в мае.

Индикатор Fed Watch показывает, что рынки оценивают вероятность первого понижения ставок ФРС в мае в 66%.

Низкие процентные ставки поддерживают цены на золото, которое не приносит процентного дохода.

Серебро на рынке спот потеряло 0,6% и торговалось по 22,27 доллара за унцию. Платина подешевела на 1,6%, до 935,16 доллара, а палладий — на 1,3%, до 892,37 доллара.