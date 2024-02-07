МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовых рынках США в среду начались в плюсе, и S&P 500 достиг нового рекордного уровня. Инвесторы анализируют отчетность ведущих компаний и оценивают выступления представителей ФРС с целью получить информацию относительно перспективы снижения процентных ставок.

Акции Ford Motor подскочили на 4,5% до максимума за полгода, благодаря чему сектор дискреционного потребительского спроса в S&P 500 возглавил прирост среди 11 субиндексов. Автопроизводитель сообщил, что будет возвращать больше средств акционерам в виде дивидендов и планирует сократить инвестиции в новые мощности для производства убыточных электромобилей.

Акции конкурирующей General Motors набрали 1,7%.

Акции Snap, напротив, упали на 32% до двухмесячного минимума. Квартальная выручка компании оказалась ниже оценок Уолл-стрит.

Uber Technologies представила прогнозы квартальной базовой прибыли и валовых заказов, которые оказались выше оценок рынка, однако ее бумаги подешевели на 1,4%.

Акции Fortinet набрали 3,3% благодаря прибыли за 4-й квартал выше прогноза. Бумаги Alibaba Group Holding потеряли 3,9% из-за неблагоприятного показателя квартальной выручки.

"Результаты компаний пока немного превосходят ожидания. В них нет ничего выдающегося, но они определенно лучше пессимистичных прогнозов рынка", — отметил Роберт Павлик, старший портфельный управляющий Dakota Wealth.

Согласно данным LSEG по состоянию на вторник, отчеты опубликовало уже более половины компаний из S&P 500, и у 81,2% прибыль превзошла ожидания. В целом прибыль компаний из S&P 500 в 4-м квартале, вероятно, выросла на 8,1% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня, продолжив ралли бычьего рынка, которое возникло благодаря преимущественно устойчивым результатам компаний и оптимизму по поводу перспектив снижения процентных ставок в 2024 году.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл исключил возможность снижения процентных ставок в марте, и теперь трейдеры ждут новые сигналы от представителей центробанка по поводу сроков начала смягчения политики. Большинство представителей центробанка воздерживается от оценок сроков снижений на фоне устойчивости экономики.

В центре внимания сегодня будут комментарии членов Комитета по операциям на открытом рынке с правом голова Томаса Баркина и Сьюзан Коллинс. Президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари ранее сегодня сказал, что, судя по имеющейся на данный момент информации, Федеральной резервной системе следует понизить ключевую ставку в этом году два или три раза.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average поднялся на 98,72 пункта, или 0,26%, до 38 620,08 пункта, S&P 500 добавил 21,59 пункта, или 0,44%, до 4975,82 пункта, а Nasdaq Composite — 70,17 пункта, или 0,45%, до 15 679,18 пункта.

Акции New York Community Bancorp упали на 9,6% и могут продолжить распродажу, длящуюся уже неделю. Аналитики ранее выразили обеспокоенность "рисками в области управления", и Moody's снизило долгосрочные кредитные рейтинги банка до бросовых уровней.

Бумаги Gilead Sciences подешевели на 3,4%. Выручка компании за 4-й квартал опустилась на 4%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 1,17 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,69 к 1.

В S&P зафиксирован 41 новый 52-недельный максимум и два новых минимума, а в составе Nasdaq — 50 максимумов и 49 минимумов.