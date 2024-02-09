МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили пятницу в основном ростом, при этом японский Nikkei 225 обновил максимум 1990 года, тогда как рынки Китая и Южной Кореи были закрыты, свидетельствуют данные торгов. Цены на какао-бобы в мире побили рекорд

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index индекс снизился на 0,83%, до 15 746,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,07%, до 7 644,8 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,18%, до 36 897,42 пункта, при этом в ходе торгов максимально достигал 37 285 пунктов — рекордного значения с февраля 1990 года.

Торги в Китае и Южной Корее закрыты в пятницу в связи с выходным днем. В четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,28%, до 2 865,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,17%, до 1 577,33 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,41%, до 2 620,32 пункта.

Японский Nikkei 225 продолжил получать поддержку на фоне ослабления иены к доллару. Днем ранее японская валюта подешевела еще на 0,76%, а ослабление иены поддерживает относительный доход японских компаний-экспортеров. С начала недели японский индекс вырос на 2,1%, показав увеличение вторую неделю подряд.