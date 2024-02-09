МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао-бобов в мире сегодня достигла нового исторического рекорда – более 6 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. Основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море — все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора — три года, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Японский Nikkei обновил рекорд 1990 года

В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, а уже меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности.

Сегодня цена на какао-бобы в ходе торгов достигла 6014 долларов за тонну, но потом немного откатилась — до 6010 долларов.

"Основная причина ускорения роста цен в феврале – погодные явления и болезни сельскохозяйственных культур, которые нанесли ущерб урожаям в Западной Африке, главном мировом поставщике какао. Прежде неурожаю способствовали болезни сельскохозяйственных культур, теперь – засуха", — прокомментировал Миронюк.

По его словам, также влияют очень высокие цены на удобрения, подогреваемые обсуждением законопроекта No Russian Agricultural Act, который подразумевает начало работы американских властей над снижением зависимости США и других стран от сельскохозяйственной продукции из России, одного из крупнейших экспортеров удобрений в мире. Кроме того, на росте цен сказывается ограничение движения судов по Красному морю: сейчас перевозка одного контейнера в обход Красного моря стала на три тысячи долларов дороже.

"Быстро устранить дефицит не удастся: новым деревьям требуется несколько лет, чтобы давать урожай какао-бобов. Производителям может понадобиться от 1,5 до 3 лет для устранения дефицита", — считает Миронюк.

Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну.