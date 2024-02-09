МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу повышаются. Днем ранее ключевой индекс S&P 500 впервые в истории преодолел уровень 5000 пунктов. Инвесторы ждут публикацию данных по инфляции в США в поисках указаний на сроки первого снижения процентных ставок ФРС.

S&P 500 и индекс "голубых фишек" DJIA в четверг достигли исторических максимумов, тогда как ориентированный на технологический сектор Nasdaq на закрытии торгов оказался менее чем в 2% от пика. Инвесторы обрадовали оптимистичные отчеты компаний, особенно тех, которые должны выиграть от популярности искусственного интеллекта.

Теперь инвесторы сосредоточатся на публикации пересмотренных данных по инфляции Бюро трудовой статистики США за 2023 год, которые теперь рассчитываются с учетом новых сезонных факторов. Эти статистические данные должны более точно отображать динамику цен за год.

Пересмотренный индекс потребительских цен будет опубликован около 13.30 по Гринвичу, а на следующей неделе ожидаются новые данные по инфляции за январь.

"Это то, за чем следит ФРС, и управляющий Уоллер четко указал на эти пересмотры во время выступления в прошлом месяце, так что эта публикация будет важной в плане сроков снижения ставок, — считает стратег Deutsche Bank Джим Рид. — Думаю, нет никаких аналитических причин считать, что вероятен более высокий рост инфляции во 2-м полугодии в сравнении с 1-м, но рынок немного нервничает, что может повториться прошлогодняя ситуация с сезонной коррекцией ".

Сильные макроданные и высказывания представителей ФРС в пользу жесткой политики в последние недели отодвинули ожидания касательно начала снижения процентных ставок с марта на более поздний срок.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 9 пунктов, или 0,02%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 5,75 пункта, или 0,11%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 52,25 пункта, или 0,29%.

Все три индекса могут вырасти пятую неделю подряд. Позитивная корпоративная отчетность компенсирует опасения насчет динамики процентных ставок и проблем региональных банков США в сегменте коммерческой недвижимости.

Согласно данным LSEG, более половины компаний, динамику акций которых отражает S&P 500, уже опубликовали квартальные отчеты, причем прибыли более чем у 80% из них превысили прогнозы, а долгосрочное среднее значение такого превышения составляет 67%.

Акции PepsiCo на премаркете опустились на 1,3%. Ее выручка за 4-й квартал не оправдала ожиданий.

Бумаги Pinterest обвалились на 10,4% после того, как ее прогноз выручки за 1-й квартал оказался ниже оценок аналитиков.

Акции Cloudflare подскочили на 25,5% после того, как ее прогнозы выручки и прибыли на 1-й квартал превзошли рыночные оценки.

Акции Expedia упали на 13,9%. Туристическое интернет-агентство предупредило, что ее выручка в 2024 году может сократиться из-за падения цен на авиабилеты. Кроме того, она сообщила об отставке гендиректора Питера Керна.