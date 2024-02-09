МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Доходность казначейских облигаций США выросла в пятницу, а доходность двухлетних бумаг поднялась почти до двухмесячного максимума, восстановившись после непродолжительного падения, последовавшего за выходом пересмотренных данных по инфляции в США за конец прошлого года. Инвесторы расценили корректировку прошлогодних данных как незначительную и ждут ключевого отчета по инфляции в США во вторник.

Доходность американских гособлигаций упала после того, как показатель общей инфляции в декабре был пересмотрен с понижением до 0,2% с 0,3%. Базовая инфляция была пересмотрена без изменений, составив в декабре 0,3%, а показатели за октябрь и ноябрь оказались немного выше, чем было заявлено ранее.

"Мы не видим существенного изменения в тренде месячной инфляции, как это было в прошлом году, — говорит стратег-аналитик TD Securities Геннадий Голдберг. — На этот раз данные были пересмотрены с менее значительными изменениями".

Пересмотр в начале прошлого года данных по инфляции за конец 2022 года показал, что цены росли быстрее, чем изначально предполагалось.

Во вторник будут опубликованы индексы потребительских цен (CPI) за январь, которые помогут инвестором скорректировать свои прогнозы относительно того, когда Федеральная резервная система начнет понижать процентные ставки.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что в январе работодатели в США создали больше рабочих мест, чем ожидалось, а зарплаты показали самый большой рост почти за два года. Это породило некоторую обеспокоенность тем, что рост цен может тоже оказаться сильнее.

Если же данные во вторник укажут за продолжающееся замедление инфляции, то у ФРС будет больше уверенности в безопасности понижения процентных ставок.

"Рынок все еще пытается понять, насколько ФРС может понизить ставки и как быстро, — отмечает Голдберг. — Я думаю, что выход на следующей неделе более слабых CPI станет весомым аргументом в пользу того, что ФРС все же удалось взять инфляцию под контроль".

Представители ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла, на этой неделе говорили, что, прежде чем поддержать понижение процентных ставок, они хотели бы видеть больше свидетельств того, что инфляция будет продолжать двигаться к целевому уровню 2%.

Доходность 10-летних гособлигаций США в пятницу достигала максимума с 25 января 4,195%, а доходность двухлетних — максимума с 13 декабря 4,499%.

Инверсия кривой, отражающей спред доходности между двухлетними и 10-летними бумагами, составляла —30 базисных пунктов, как и накануне.

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ставки ФРС в марте в 16%, тогда как месяц назад оценивали ее в 64%. Вероятность понижения ставки в мае оценивается в 62%.