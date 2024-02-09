МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский ориентирный индекс S&P 500 в пятницу превысил уровень 5000 пунктов и достиг рекордного максимума после того, как макроданные указали на минимальный пересмотр инфляционных показателей США за прошлый год. Это поддержало ожидания касательно снижения процентных ставок ФРС в этом году.

S&P 500 и индекс "голубых фишек" DJIA в четверг достигли исторических максимумов, тогда как ориентированный на технологический сектор Nasdaq сегодня находится примерно в 2,3% от пика. Инвесторов обрадовали оптимистичные отчеты компаний, особенно тех, которые должны выиграть от популярности искусственного интеллекта.

Месячный показатель инфляции потребительских в США в декабре вырос менее значительно, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют пересмотренные официальные данные, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось в прошлом месяце. На это указывают результаты ежегодного пересмотра данных по инфляции, опубликованные Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда. Между тем данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения и показали рост на 0,2% против 0,1% согласно предыдущей оценке.

"По моему мнению, текущие корректировки оказались намного скромнее, чем в прошлом году, — сказал Арт Хоган, старший рыночный аналитик B Riley Wealth. — После выхода пересмотренных показателей на рынке уже нет всеобъемлющих опасений насчет актуальных данных".

Доходность 10-летних гособлигаций США развернулась после первоначального снижения и выросла до 4,18%, что сдержало подъем фондового рынка.

Сильные макроданные и высказывания представителей ФРС в пользу жесткой политики в последние недели отодвинули ожидания касательно начала снижения процентных ставок с марта на более поздний срок.

Инвесторы теперь ждут выхода в следующий вторник январских данных по потребительским ценам в США.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average опустился на 20,24 пункта, или 0,05%, до 38 706,06 пункта, S&P 500 добавил 7,42 пункта, или 0,15%, до 5005,33 пункта, а Nasdaq Composite — 53,27 пункта, или 0,34%, до 15 846,99 пункта.

Все три индекса могут вырасти пятую неделю подряд. Позитивная корпоративная отчетность компенсирует опасения насчет динамики процентных ставок и проблем региональных банков США в сегменте коммерческой недвижимости.

Технологический сектор поднялся на 0,4% и возглавил прирост. Акции Nvidia набрали 1,5% после того, как Reuters сообщило, что производитель чипов создает новое бизнес-подразделение, которое будет специализироваться на разработке уникальных микросхем для операторов облачных сервисов и других фирм.

Акции PepsiCo опустились на 3,4%. Ее выручка за 4-й квартал не оправдала ожиданий.

Бумаги Pinterest обвалились на 11,6% после того, как ее прогноз выручки за 1-й квартал оказался ниже оценок аналитиков.

Акции Cloudflare подскочили на 20,1% после того, как ее прогнозы выручки и прибыли на 1-й квартал превзошли рыночные оценки.

Согласно свежим данным LSEG, примерно три четверти компаний, динамику акций которых отражает S&P 500, уже опубликовали квартальные отчеты, причем прибыли около 81% из них превысили прогнозы, а среднее значение такого превышения за предыдущие четыре сезона отчетности составляет 76%.

Как указала LSEG, общий рост прибыли компаний S&P 500 за 4-й квартал 2023 года теперь прогнозируется на уровне 9% против 4,7% в прогнозе от 1 января.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 1,61 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,67 к 1.

В S&P зафиксировано 27 новых 52-недельных максимумов и два новых минимума, а в составе Nasdaq — 74 максимума и 19 минимумов.