МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в понедельник. Торги в Азии проходят вяло ввиду празднования в ряде стран региона Нового года по лунному календарю. Инвесторы ждут запланированных на эту неделю выступлений представителей Федеральной резервной системы, а также новых экономических данных.

В 03.40 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без существенных изменений от уровня закрытия предыдущей сессии, по 2022,39 доллара за унцию. Цены колебались в пределах диапазона 5 долларов США.

Котировки фьючерсов на золото на COMEX стабилизировались на уровне 2036,20 доллара за унцию.

"Золото демонстрирует поразительную устойчивость, если исходить из того, что учитываемые в рыночных котировках оценки масштабов понижения ставок (в 2024 году) уменьшились почти на 60 базисных пунктов с январского пика", — отмечает рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда.

"Баланс позиций нейтрален, — говорит он. — Если экономические данные будут ухудшаться, ослабляя американский доллар и подогревая ожидания, связанные с масштабами понижения ставок в США, то золото вновь засияет".

"Главную угрозу на этой неделе представляют индексы потребительских цен (CPI), — добавляет Родда. — Если они покажут высокий рост, то уровень 2000 долларов за унцию может вновь быть подвергнут проверке на прочность".

Ожидается, что торги в Азии в понедельник будут проходить вяло из-за праздников в Китае, Гонконге, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Тайване, Вьетнаме и Малайзии.

Согласно опубликованным в пятницу, данным чистая длинная позиция по золоту на COMEX на неделе 31 января — 6 февраля увеличилась на 10 616 контрактов, до 82 591.

Особый интерес для участников рынка на этой неделе будут представлять американские индексы потребительских цен (CPI), которые выйдут во вторник, а также индексы цен производителей (PPI), которые будут опубликованы в пятницу. Кроме того, на этой неделе ожидаются выступления как минимум семи руководителей ФРС.

На прошлой неделе представители ФРС, в том числе ее председатель Джером Пауэлл говорили, что хотели бы увидеть больше доказательств того, что инфляция будет продолжать замедляться, прежде чем переходить к понижению процентных ставок.

По данным LSEG, трейдеры почти полностью исключили из котировок понижения ставок ФРС на заседании в марте. Вероятность понижения ставок в мае оценивается примерно в 62%.

Платина на рынке спот торговалась с понижением на 0,2%, по 870,25 доллара за унцию, палладий — с повышением на 0,3%, по 861,48 доллара, а серебро — с повышением также на 0,3%, по 22,66 доллара за унцию.