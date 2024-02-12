МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки открыли неделю ростом, а мировые фондовые индексы находятся на максимумах более чем за два года. На этой неделе инвесторы ждут публикации отчета по инфляции в США, который поможет спрогнозировать динамику процентных ставок ФРС.

На прошлой неделе индекс S&P 500 впервые поднялся выше 5000 при поддержке со стороны акций технологических компаний, а мировые фондовые рынки укреплялись три недели подряд, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США.

Большинство ключевых рынков Азии в понедельник закрыты в связи с праздниками, и аналитики ожидают спокойного дня. Во вторник данные по инфляции выйдут в США и в Великобритании, а в среду — в еврозоне.

"Рынки отодвигают на более поздние сроки ожидаемого начала смягчения условий финансирования", — говорит аналитик UBS Киран Ганеш, добавляя, что инвесторы учитывают в котировках менее пяти понижений ставок ФРС в этом году, а в начале января прогнозировали, что ставки будут понижены шесть раз.

"Фондовый рынок по-прежнему не реагирует на это, потому что ослабление ожиданий понижения ставок основано на усилении роста экономики, что позитивно для акций", — говорит Ганеш.

После выхода ранее в феврале сильных данных по занятости в США инвесторы с вероятностью 84,5% ожидают, что на мартовском заседании ФРС оставит ставки на текущих уровнях.

В 08.57 по Гринвичу мировой индекс MSCI, отражающий динамику фондовых рынков 47 стран, находился на уровне закрытия предыдущей сессии, ранее в понедельник достигнув максимума с января 2022 года.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3%. В январе он торговался относительно устойчиво, а в январе вырос на 1,4%.

Британский FTSE 100 торговался почти без изменений, а немецкий DAX поднялся 0,2%.

По словам Ганеша, ралли акций "было сконцентрировано в нескольких компаниях", то есть ажиотаж вокруг искусственного интеллекта поддержал рост бумаг технологических корпораций.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели или месяцы начнется период консолидации", — говорит он, добавляя, что "очень позитивно" оценивает тренд в секторе ИИ.

На момент написания статьи индекс доллара вырос от уровня закрытия пятницы примерно на 0.1%, до 104,130. Пара евро/доллар немного снизилась и торговалась по 1,0774, опустившись от достигнутого ранее в понедельник максимума за десять дней.

Пара доллар/иена, которая росла на ослаблении ожиданий понижения ставок ФРС, торговалась без изменений, по 149,190.

Инвесторы также ожидают менее агрессивного смягчения политики ЕЦБ, после того как на прошлой неделе два руководителя банка сказали, что им требуется больше свидетельств замедления инфляции.

На прошлой неделе доходность государственных облигаций стан еврозоны резко выросла, а в понедельник она немного снизилась. Доходность десятилетних долговых обязательств Германии отступила на один базисный пункт, до 2,373%.

Цены на нефть снизились, после того как Израиль объявил, что "завершил" серию ударов на юге сектора Газа, что немного ослабило опасения, связанные с поставками с Ближнего Востока. Фьючерсы на Brent и WTI торговались со снижением на 0,5%, по 81,82 и 76,46 доллара за баррель.

Золото тоже немного подешевело, до 2022,6 доллара за унцию.

Во многих странах Азии рынки закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В том числе не работают финансовые рынки континентального Китая, которые откроются 19 февраля. В Гонконге рынки возобновят работу 14 февраля.