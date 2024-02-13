МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник в Азии оставались почти без изменений. Инвесторы воздерживались от активных действий в преддверии выхода данных США по инфляции, которые могут повлиять на сроки начала смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 04.24 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, на 2018,71 доллара за унцию. В понедельник котировки ненадолго просели до 2-недельного минимума 2011,72 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX также колебались вблизи флэтовой линии, на 2032,30 доллара.

"Золото торговалось сегодня довольно устойчиво, но сохраняло некоторую склонность к снижению из-за того, вероятно, что ключевые экономические индикаторы США в последние месяцы превосходили прогнозы", — отметил Тим Уотерер, главный рыночный стратег-аналитик KCM Trade.

Объемы торгов, как ожидается, будут низкими, так как рынки в Китае и Гонконге закрыты в связи с праздничным периодом.

Золото на рынке спот может проверить на прочность поддержку 2012 долларов, прорыв которой откроет дорогу к 2002 долларам, полагает технический аналитик Reuters Ван Тао.

В центре внимания находятся данные США по инфляции за январь, которые будут представлены в 13.30 по Гринвичу. В начале года инфляционные ожидания потребителей и компаний в стране были довольно стабильными, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФРС-Нью-Йорк.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что общая годовая инфляция в США в январе составила 2,9% против 3,4% в декабре, а базовая инфляция замедлилась до 3,7% с 3,9%.

Если показатели окажутся ниже ожиданий рынка, то доллар и доходность казначейских облигаций могут утратить импульс, а золото — подорожать, полагает Уотерер.

Трейдеры ожидают, что в 2024 году ФРС понизит ставки четыре раза, уменьшая стоимость заимствований каждый раз на четверть процентного пункта. Вероятность начала смягчения денежно-кредитной политики в мае оценивается как 62%, согласно данным LSEG.

Платина на рынке спот торговалась без изменений, по 888,89 доллара за унцию, палладий вырос в цене на 1,5%, до 905,71 доллара, а серебро прибавило 0,1%, до 22,71 доллара.