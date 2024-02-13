2024-02-13T14:16:00+03:00
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2024-02-13T14:16:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240213/843055934.html
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
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Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 13.58 мск, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка. "Торги на фондовом рынке... ПРАЙМ, 13.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 13.58 мск, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка.
"Торги на фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.