МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 13.58 мск, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка. "Диасофт" установил цену размещения акций в рамках IPO

"Торги на фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.