МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15.45 мск, сейчас уже доступно снятие заявок, сообщила торговая площадка. Цена биткоина впервые с 2021 года превысила 50 тысяч долларов

"Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок", — говорится в сообщении на сайте биржи.

Указывается, что приостановка произошла вследствие "аппаратной ошибки основного сервера".

Ранее 13 февраля Мосбиржа сообщила, что приостановит с 13:58:00 торги на фондовом рынке.