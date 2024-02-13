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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240213/843056877.html
Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке с 15:45 мск
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Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15.45 мск, сейчас уже доступно снятие заявок, сообщила торговая площадка. "Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с... ПРАЙМ, 13.02.2024
рынки, новости, россия, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке с 15.45 мск, сейчас уже доступно снятие заявок, сообщила торговая площадка.
"Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок", — говорится в сообщении на сайте биржи.
Указывается, что приостановка произошла вследствие "аппаратной ошибки основного сервера".
Ранее 13 февраля Мосбиржа сообщила, что приостановит с 13:58:00 торги на фондовом рынке.