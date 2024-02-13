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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240213/843057230.html
Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
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Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня, следует из данных... ПРАЙМ, 13.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня, следует из данных торговой площадки.
К 15.57 мск индекс Мосбиржи повышается на символические 0,02%, а на момент приостановки он прибавлял 0,19%.
На фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13.58 мск. Возобновление торгов состоялось в 15.45 мск.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились в обычном режиме.