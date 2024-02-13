МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи, прервавшиеся ранее во вторник, возобновлены, индекс Мосбиржи при этом замедлил рост относительно первой половины дня, следует из данных торговой площадки. Депозитарий "СПБ Биржи" договорился о разблокировке клиентских активов

К 15.57 мск индекс Мосбиржи повышается на символические 0,02%, а на момент приостановки он прибавлял 0,19%.

На фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13.58 мск. Возобновление торгов состоялось в 15.45 мск.

Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводились в обычном режиме.