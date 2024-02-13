МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в начале торгов во вторник снизились, достигнув недельных минимумов. Индекс потребительской инфляции в США превысил оценки, что спровоцировало рост доходности казначейских облигаций и разубедило рынок в неизбежности скорого снижения ставок.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,3% в сравнении с декабрем, превзойдя ожидания экономистов. Это связано с ростом расходов на аренду жилья и медицинское обслуживание.

Акции рыночных тяжеловесов, чувствительных к динамике ставок, включая бумаги Microsoft, Alphabet, Amazon.com, потеряли 1,2%-2,2%, тогда как доходность различных американских гособлигаций подскочила до 2-месячных максимумов.

Бумаги производителей чипов, включая акции Micron Technology, Advanced Micro Devices и Broadcom, подешевели на 2,5%-4,5%. Индекс полупроводникового сектора Philadelphia SE Semiconductor упал на 2,5%.

Секторы недвижимости и товаров дискреционного потребительского спроса возглавили снижение в S&P 500. Сектор недвижимости при этом упал до минимума более чем за два месяца.

Вероятность снижения ставки ФРС в мае, согласно CME FedWatch, оценивается теперь в 38%, тогда как до выхода инфляционной статистики она оценивалась в 58%.

"Сегодняшние более высокие, чем ожидалось, показатели CPI могут вынудить ФРС отложить снижение ставок на период после мая и июня, хотя рынок ждет его именно в этим месяцы, — отмечает Скайлер Вайнанд, инвестиционный директор Regan Capital. — Возвращение к вожделенному 2%-ному целевому уровню ФРС может оказаться сложнее, чем предполагалось, что приведет к сохранению повышенных ставок в течение более длительного времени".

Показатель инфляции за последний квартал 2023 года в пятницу был немного скорректирован, благодаря чему инвесторы смогли выдохнуть с облечением.

Индекс волатильности Cboe достиг максимума более чем за две недели.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average опустился на 427,32 пункта, или 1,10%, до 38 370,06 пункта, S&P 500 упал на 66,94 пункта, или 1,33%, до 4954,90 пункта, а Nasdaq Composite потерял 303,61 пункта, или 1,9%, до 15 638,94 пункта.

Индекс Russell 2000 снизился на 1,8%.

На Уолл-стрит в последние дни проходило ралли: ключевой индекс S&P 500 впервые с марта 1972 года вырос по итогам 14 из 15 последних недель. DJIA также находился на рекордно высоком уровне, а Nasdaq в понедельник в какой-то момент преодолел рекордный уровень закрытия от ноября 2021 года.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 10,55 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 5,65 к 1.

В S&P зафиксировано 14 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а в составе Nasdaq — 19 максимумов и 45 минимумов.