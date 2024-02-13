МИНСК, 13 фев — ПРАЙМ. Белоруссия в 2023 году нарастила экспорт в Россию на 9,1% по сравнению с 2022 годом, до 25 миллиардов долларов, что стало для республики рекордом, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. Эквадор не сможет компенсировать выпадающий экспорт бананов в Россию

"Общий темп роста экспорта в Россию у нас 109,1% — историческая цифра 25 миллиардов долларов. По товарным позициям "чистого экспорта", без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений, у нас темп роста 107,9%", — сказал посол на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации с поставками в Россию. Видео фрагмента заседания опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Он отметил, что планами на прошлый год предусматривалось достижение прироста экспорта на 6,5%, так что задание перевыполнено.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского посольства в Москве, отмечается, что в ходе заседания с руководством государственных органов, организаций и предприятий Белоруссии в формате видеоконференции обсуждены достигнутые показатели, дальнейшие "точки роста" и направления решения проблем.

Согласно сообщению, участники мероприятия подробно остановились на поставках в РФ продовольственных товаров и усилиях каждой области республики по знаковым товарным позициям. Особо отмечены успехи по линии взаимодействия с "Газпромом" в газификации российских регионов. "Организации нашего минэнерго ведут проекты в Смоленской области, прорабатывают в Ленинградской. На уровне руководства газового гиганта … получен зеленый свет для белорусов", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что именно в сотрудничестве с российскими госкорпорациями белорусский посол видит потенциал для дальнейшего роста экспорта. "Открыто уникальное окно возможностей — замещение западных партнеров на неисчерпаемом рынке закупок … "Росатом", "Ростех", ОАК и другие гранды российского бизнеса готовы финансировать импортозамещающие проекты под свои нужды", — говорится в сообщении.

Крутой потребовал использовать представившуюся возможность совместно с российскими партнерами работать над "технологически суверенными" проектами опережающего развития, на которые у Белоруссии "в одиночку никогда не хватит ресурсов".