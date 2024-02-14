МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В среду цены на золото оставались около минимума за два месяца, ниже ключевого уровня 2000 долларов США за унцию. Давление на них оказывает понижение оценки инвесторами перспектив смягчения политики ФРС после выхода отчета по инфляции.

В 04.29 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 1992,21 доллара за унцию. Во вторник цена опускалась до минимума с 13 декабря, а снижение примерно на 1,4% было самым глубоким однодневным падением с 4 декабря.

Фьючерсы на золото на COMEX подешевели в среду на 0,1%, до 2005,00 долларов.

Цены на золото оказались под давлением во вторник, после выхода индекса потребительских цен (CPI) в США, который в январе вырос более существенно, чем ожидали рынки. Этот отчет заставил инвесторов ожидать менее агрессивного понижения ключевой процентной ставки ФРС, сказал старший аналитик OANDA Келвин Вон.

Годовой темп инфляции в США январе составил 3,1% при прогнозе 2,9%.

Следующая ключевая поддержка расположена на уровне 1975,00 долларов.

В декабре руководители ФРС прогнозировали, что в том году понизят ключевую процентную ставку трижды, шагом по 25 базисных пунктов.

Такой темп смягчения условий финансирования теперь учитывают в котировках трейдеры, а раньше они ожидали, что ставка в 2024 году будет понижена четыре раза. Кроме того, рынки не исключают, что ФРС может не понизить ставки до июня.

Индекс доллара находился около максимума за три месяца, а доходность казначейских облигаций США приблизилась к максимуму за два с половиной месяца.

Инвесторы ждут выходящих в четверг данных по розничным продажам в США, а также индекса цен производителей, который выйдет в пятницу. Кроме того, на эту неделю запланированы выступления пяти руководителей ФРС.

Платина на рынке спот торговалась без изменений, по 871,90 доллара за унцию, а палладий и серебро подешевели на 0,2%, до 862,14 доллара и 22,04 соответственно.