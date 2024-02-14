МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Система торгов фондового рынка Московской биржи доступна для снятия заявок, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка. Торги на Мосбирже снова приостановили

"Система торгов фондового рынка доступна для снятия заявок. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи приостановлены с 10.36 мск.