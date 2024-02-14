2024-02-14T11:20:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240214/843064197.html
Мосбиржа частично восстановила работу системы торгов
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Система торгов фондового рынка Московской биржи доступна для снятия заявок, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка. "Система торгов... ПРАЙМ, 14.02.2024
рынки, новости, мосбиржа, торги, заявки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Система торгов фондового рынка Московской биржи доступна для снятия заявок, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка.
"Система торгов фондового рынка доступна для снятия заявок. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Торги на фондовом рынке Мосбиржи приостановлены с 10.36 мск.