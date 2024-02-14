МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся в 11.35 мск, сообщила площадка.

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Автостанции "Орехово" и "Варшавская" в Москве прекратят свою работу

"Торги на фондовом рынке будут возобновлены с 11.35", — говорится в сообщении.