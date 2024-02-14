2024-02-14T11:32:23+03:00
2024-02-14T11:32:23+03:00
2024-02-14T11:32:23+03:00
2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240214/843064540.html
Торги на Московской бирже возобновятся в 11.35 по московскому времени
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Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся в 11.35 мск, сообщила площадка. "Торги на фондовом рынке будут возобновлены с 11.35", — говорится в сообщении. ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновятся в 11.35 мск, сообщила площадка.
"Торги на фондовом рынке будут возобновлены с 11.35", — говорится в сообщении.