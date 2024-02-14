МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи сегодня была вызвана ошибкой на сервере, на который перешли при устранении сбоя 13 февраля, сообщила площадка. Мосбиржа частично восстановила работу системы торгов

"Четырнадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи произошла временная приостановка торгов с 10.36 мск. Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35 мск.