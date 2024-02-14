2024-02-14T11:39:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240214/843064658.html
Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
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Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи сегодня была вызвана ошибкой на сервере, на который перешли при устранении сбоя 13 февраля, сообщила площадка... ПРАЙМ, 14.02.2024
рынки, новости, россия, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи сегодня была вызвана ошибкой на сервере, на который перешли при устранении сбоя 13 февраля, сообщила площадка.
"Четырнадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи произошла временная приостановка торгов с 10.36 мск. Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.
Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35 мск.