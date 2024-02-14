МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в среду продолжили снижение, оставаясь ниже ключевой отметки 2000 долларов за унцию. Цены оказались под давлением из-за превзошедшей ожидания инфляции в США, которая спровоцировала пересмотр ожиданий инвесторов относительно снижения процентных ставок ФРС.

На 13.10 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,1% до 1991,09 доллара за унцию, минимума с 13 декабря. Во вторник золото подешевело примерно на 1,4%, что было самым существенным однодневным падением с 4 декабря

Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,1%, до 2004,40 доллара за унцию.

"Прогнозы смягчения политики, которые наблюдались в последние несколько месяцев, испарились, и теперь инвесторы уверены в том, что ФРС потребуется сохранить повышенные ставки еще на некоторое время", — заметил Карло Альберто Де Каза, рыночный аналитик Kinesis Money.

Согласно вышедшим во вторник данным, потребительские цены в США в январе выросли сильнее, чем ожидалось, — на 3,1% в годовом выражении. При этом прогнозировался рост на 2,9%.

Трейдеры теперь предполагают три снижения процентных ставок по 25 б. п. за 2024 год, а не четыре, как это было ранее. Новые прогнозы соответствуют точечному графику ФРС, опубликованному в декабре. ФРС, возможно, повременит со снижением ставок до июня

Согласно CME Fed Watch, трейдеры предполагают 78%-ную вероятность снижения ставок в июне. Снижение процентных ставок делает золото, не имеющее доходности, более привлекательным для инвесторов.

Индекс доллара США также оказывает давление на золото, находясь около максимума за три месяца. Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к максимуму за два с половиной месяца.

Инвесторы ждут запланированную на четверг публикацию данных по розничным продажам в США, а также индекс цен производителей, который выйдет в пятницу. Кроме того, на эту неделю запланированы выступления минимум пяти руководителей из ФРС.

"Рынок золота, судя по всему, склонен к тактической коррекции до уровня 1925-1950 долларов в тот или иной момент в течение 1-3 месяцев, и мы бы советовали покупать на спаде", — указали в Citi Research.

Платина на рынке спот подорожала на 1,9% до 888,25 доллара, палладий вырос в цене на 1,6% до 877,13 доллара, а серебро подешевело на 0,2% до 22,03 доллара.

"С точки зрения теханализа, прорыв ниже этого уровня может открыть путь к дальнейшему снижению, а восстановление поможет закрепить уровень поддержки на 22,00 доллара", — отметили в Kinesis Money.