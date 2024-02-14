МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду утром повышаются, восстанавливаясь после распродажи вторника, которая началась после выхода сильных данных по инфляции.

Тем временем Nvidia обошла Alphabet по рыночной капитализации и стала третьей по стоимости компанией в США. Через несколько дней Nvidia отчитается о результатах за 4-й квартал. Акции Nvidia и Alphabet подорожали на 1,8% и 0,2% соответственно.

Бумаги Advanced Micro Devices и Qualcomm набрали 1,6%-2,2%.

Индексы Уолл-стрит во вторник упали до минимумов более чем за неделю. Индекс "голубых фишек" DJIA провел худшую сессию за 11 месяцев. Как показали данные, базовая инфляция в январе была почти в два раза выше 2%-ного целевого уровня ФРС. Из-за этого инвесторы стали менять ожидания относительно снижения процентных ставок в первом полугодии.

"Самое тревожное — это ускорение инфляции практически во всех сегментах, а особенно в секторе услуг, который и так уже очень сильно разогрет, — отметил Пол Нолте, аналитик Murphy & Sylvest. — Я не готов сказать, что инфляция возвращается к 4%-5%, но я также не могу утверждать, что это всего лишь временное препятствие на ее пути к 2%".

Некоторое облегчение принесли заявления президента Федерального резервного банка Чикаго Остана Гулсби. По его словам, Федеральная резервная система США все еще находится на пути к 2%-ной цели по инфляции, хотя повышение цен в последние несколько месяцев было чуть более значительным, чем ожидалось. ФРС также должна опасаться слишком долгого ожидания перед снижением процентных ставок, добавил Гулсби.

Эйфория насчет скорого смягчения денежно-кредитной политики стимулировала ралли на Уолл-стрит с ноября, благодаря чему S&P 500 в этом году торгуется на территории бычьего рынка.

Согласно CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок в мае как минимум на 25 базисных пунктов оценивается в 37%, тогда как ранее на этой неделе оценивалась в 63%. Вероятность снижения ставок в июне составляет 78,6%.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average поднялся на 58,98 пункта, или 0,15%, до 38 331,73 пункта, S&P 500 набрал 24,26 пункта, или 0,49%, до 4977,43 пункта, а Nasdaq Composite — 93,83 пункта, или 0,6%, до 15 749,43 пункта.

В S&P 500 повышаются 10 из 11 субиндексов, причем сектор коммуникационных услуг возглавил прирост, добавив 1%. Индекс Russell 2000 вырос на 1,4%.

Акции криптовалютных компаний, таких как Coinbase, Marathon Digital и Riot, выросли на 10,5%-14,7%. Рыночная стоимость биткоина впервые с 21 ноября превысила 1 трлн долларов.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 5,06 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 3,68 к 1.

В S&P зафиксирован 21 новый 52-недельный максимум и два новых минимума, а в составе Nasdaq — 34 максимума и 24 минимума.