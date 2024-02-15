МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Золото в четверг в Азии торговалось вблизи 2-месячного минимума. Инвесторы анализировали комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), прозвучавшие в связи с неожиданно сильными данными по инфляции. В январе темпы роста потребительских цен в США ускорились, поумерив ожидания незамедлительного и агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

По состоянию на 04.41 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось без изменений, по 1991,70 доллара за унцию. В среду цены опустились до минимума с 13 декабря. Фьючерсы на золото на COMEX также оставались у флэтовой линии, на 2003,40 доллара.

"После резкого падения цен на золото (в среду), мы наблюдаем некоторую консолидацию. Экономические данные, которые будут представлены сегодня, должны несколько прояснить перспективы", — сказал Эджей Кедайя из Kedia Commodities.

"Важно следить за динамикой доллара, так как он может проверить на прочность недавние максимумы, а это приведет к снижению цен на золото", — добавил он.

Индекс доллара удерживается ниже 3-месячного пика. Укрепление доллара делает золото менее доступным для держателей иных валют.

Вице-председатель ФРС Майкл Барр поддержал "осторожный подход" к снижению ставок, обозначенный главой центрального банка Джеромом Пауэллом. Президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби же призывает не слишком затягивать с началом смягчения политики.

Комментарии представителей ФРС прозвучали после выхода данных по инфляции, темпы которой превысили ожидания. На фоне данных во вторник золото потеряло в цене 1,4%, продемонстрировав самое сильное однодневное снижение с 4 декабря.

Трейдеры учитывают в котировках уменьшение стоимости заимствований ФРС в этом году на 97 базисных пунктов против 85 б.п. в утром среду и 110 б.п. до выхода данных по инфляции. Вероятно, начало цикла смягчения денежно-кредитной политики придется на июнь, полагают участники рынка.

В краткосрочной перспективе спот-цены на золото могут опуститься к 1950 долларам за унцию, "что должно быть благоприятным районом для открытия длинных позиций", сказал Кедайя.

В центре внимания находятся данные США по розничным продажам, публикация которых ожидается в 13.30 по Гринвичу. В пятницу будет представлен индекс цен производителей США. До конца недели состоятся выступления как минимум трех представителей ФРС.

Палладий потерял 0,5%, до 929,95 доллара за унцию. В среду цены на этот металл выросли более чем на 8% вследствие закрытия коротких позиций. Теперь палладий вновь торгуется с премией по отношению к платине.

Платина на рынке спот снизилась в цене на 0,3%, до 886,51 доллара за унцию, серебро потеряло 0,1% и торговалось по 22,40 доллара.